Путін хоче завод з виробництва Байрактарів - Ердоган

1 година тому

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Володимир Путін шукає співпраці з виробником "Байрактарів". Про це, як передає CNN Türk, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку".

У своєму виступі Ердоган, лідер цієї партії, спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина зіграла величезну роль в створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.

Зокрема, він сказав, що Путін проявляє інтерес до угоди та навіть будівництва заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар", які виготовляє турецька компанія Baykar.

Інших деталей Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.

Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня казав, що не буде доставляти безпілотники в Росію.

Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки.

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Халук заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.

Народна любов

Після вторгнення РФ в Україну українські військові ефективно застосовували "Байрактари".

Вони були на озброєнні в української армії ще до 24 лютого.

За місяць до війни міністр оборони Олексій Резніков підтверджував, що в Україні зведуть завод для виготовлення турецьких "Байрактарів", які будуть обладнані українськими двигунами.

Українці так полюбили "Байрактари", що навіть почали складати про них пісні, називати так дітей та вишивати ці безпілотники на вишиванках - дві таких подарували братам-засновникам компанії.

Влітку в Україні ініціювали масштабний збір на покупку трьох таких безпілотників, які компанія Baykar в результаті вирішила віддати українцям безкоштовно.

Гроші на "народні байрактари" зібрали також у Польщі та Литві.