Росія обстріляла Затоку і прикручує Європі газ. Теленовини ВВС 26.07.2022

У випуску 26.07.2022:

  • Росія скорочує постачання газу до Європи, Єврокомія рекомендує країнам зменшити споживання газу на 15% - що це означає для Європи.
  • "Нафтогаз" входить у дефолт за єврооблігаціями. Як це вплине на українців, аналізує експертка Олена Павленко.
  • Удар по Одещині - Росія обстріляла Затоку. Ситуація на фронті.
  • Як збирають урожай у прифронтових фермах біля Слов'янська - репортаж Ендрю Хардінга.
  • Скільки українців втратили роботу через війну.
  • Як пережити травми війни - поради психолога.

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