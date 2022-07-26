Росія обстріляла Затоку і прикручує Європі газ. Теленовини ВВС 26.07.2022
У випуску 26.07.2022:
- Росія скорочує постачання газу до Європи, Єврокомія рекомендує країнам зменшити споживання газу на 15% - що це означає для Європи.
- "Нафтогаз" входить у дефолт за єврооблігаціями. Як це вплине на українців, аналізує експертка Олена Павленко.
- Удар по Одещині - Росія обстріляла Затоку. Ситуація на фронті.
- Як збирають урожай у прифронтових фермах біля Слов'янська - репортаж Ендрю Хардінга.
- Скільки українців втратили роботу через війну.
- Як пережити травми війни - поради психолога.
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