Новий генпрокурор Андрій Костін. "Людина Єрмака" і екскандидат на голову САП

1 година тому

Автор фото, Укрінформ

Верховна Рада України затвердила Андрія Костіна на посаді генерального прокурора України.

За це рішення проголосувало 299 депутатів. Не підтримали його кандидатуру майже у повному складі фракції "Голос", "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

Андрій Костін до призначення генпрокурором був головою парламентського комітету з питань правової політики. Він обирався до парламенту за списком партії "Слуга народу" і його вважають людиною глави офісу президента Андрія Єрмака.

Громадські організації також нагадують, що Андрій Костін у 2021 році був кандидатом на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але не пройшов співбесіду.

Одесит і адвокат

Наступного року Андрію Костіну виповниться 50 років. Він з Одеси, там народився і здобув освіту юриста в Одеському державному університеті ім.Мечнікова.

Професійна діяльність Костіна до приходу в парламент була пов'язана з адвокатурою. Він був одним із керівників одеського об'єднання адвокатів, очолював адвокатську компанію "Право".

Про себе новопризначений генеральний прокурор раніше розповідав, що виріс в юридичній родині. Адвокатом працювала його матір, адвокатом є його дружина, а дід по матері багато років очолював Одеський обласний суд.

Політичну діяльність почав у 2010 році, коли став депутатом Одеської міськради від фракції партії "Фронт змін" Арсенія Яценюка.

А вже на виборах до Верховної Ради у 2019 році увійшов до списку партії "Слуга народу" під номером 108.

Андрій Костін також входив до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання кризи на Донбасі разом із Андрієм Єрмаком і працював у робочій підгрупі з політичних питань.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Андрій Костін має великий досвід роботи в адвокатурі. Парламентський комітет з питань правової політики очолював з 2020 року.

Костін і Єрмак

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ЗМІ писали, що Андрія Костіна рекомендував до партійного списку глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Це також підтверджують депутати опозиційних фракцій Верховної Ради, зокрема, Ярослав Юрчишин з фракції "Голос".

"Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента. Але тут і певний ризик - Костін не ноунейм а-ля Симоненко (перший заступник генпрокурора, який після звільнення Ірини Венедиктової виконував обов'язки керівник ОГУ. - ВВС). Може ще й власну гру почати, як свого часу Рябошапка та Венедіктова", - написав він у Facebook.

В одному з інтерв'ю Андрій Єрмак непрямо визнавав свої товариські стосунки з Андрієм Костіним.

"Безумовно, багатьох людей я знаю. Є кілька людей [в партії], але це було колегіальне рішення. Микола Тищенко — мій друг, я хрестив його сина. (....) Знаю Галину Третьякову, Андрія Костіна. Я дуже прискіпливо ставлюся до довіри друзів, якщо когось рекомендую - то пропускаю через себе. Для мене вище за людські відносини немає нічого", - казав він в інтерв'ю "Бабель".

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Андрій Єрмак казав, що впевнений у тих людях, яких рекомендує

Не пройшов перевірку на керівника САП

Рух "Чесно" нагадує, що у 2021 році Андрій Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов так званий фільтр доброчесності.

За даними "Чесно", громадські організації "Центр протидії корупції", "Фундація DEJURE", Автомайдан та "Трансперенсі Інтернешнл Україна" не рекомендували Костіна як можливого очільника САП.

Як нагадує депутат парламенту з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, комісія з відбору відкинула його кандидатуру як політично залежну. Однак він зазначає: щодо генпрокурора вимоги політичної нейтральності немає.

Про ще одну претензію до Костіна писали "Схеми". Журналісти-розслідувачі твердили, що помічниця Андрія Костіна у парламенті, ексдиректорка юридичної фірми "CTR" Ірина Дирдіна нібито була причетна до оборудок з землею на Закарпатті разом з Сергієм і Юлією Льовочкіними. Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроєкту.

Також "Схеми" встановили факти "кумівства" навколо Андрія Костіна під час роботи у парламенті. Його донька Анастасія була помічницею його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного Іван - помічником у самого Андрія Костіна.

Під час конкурсу на нового очільника САП його теж запитували про роботу сина свого однопартійця. Тоді Костін пояснював свій вибір тим, що насамперед шукав людину, "яка мешкає в Києві" і якій він "зможе довіряти".

Також йому закидали поїздки до анексованого Криму. Андрій Костін пояснював, що бував там у свого лікаря.

Позиція ОПУ: "юридичний перфекціоніст"

Водночас радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав Костіна оптимальною на сьогодні кандидатурою на посаду генпрокурора, який "зможе оптимізувати роботу прокуратури". Він наголосив, що як юрист він "має бездоганну репутацію в професійному середовищі" і назвав його "юридичним перфекціоністом".

"Тобто ключова опція - професійність - присутня. В пана Костіна немає натяку на об'ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі - а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точки зору ситуативної звітності, - а й представники країн-партнерів", - наголосив Михайло Подоляк у коментарі журналістам.

Звільнення Венедіктової

Автор фото, UNIAN

Володимир Зеленський усунув з посади Ірину Венедіктову одночасно з головою СБУ Іваном Бакановим. Їх звинуватили в тому, що у їхніх відомствах занадто часто фіксують випадки державної зради та колабораціонізму.

Венедіктова заявляла, що боротьба з колаборантами і зрадниками була головним пріоритетом роботи офісу генпрокурора за її керівництва.

Експрокурорка у червні повідомляла, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України офіс генпрокурора порушив понад дві тисячі кримінальних проваджень за статтями про держзраду та колабораціонізм.

"Більше тисячі проваджень у нас зараз по держзраді. Більше тисячі проваджень по колабораційній діяльності. Що стосується держзради, то у нас більше ніж 250 підозрюваних, з них, на жаль, 73 - правоохоронці. Вже є реальні вироки", - заявляла вона під час національного телемарафону.

Ірина Венедіктова відмовлялася коментувати причини її усунення. Вона наголошувала, що ця посада - політична, і Володимир Зеленський як президент і верховний головнокомандувач мав право на рішення, які вважає доцільними під час війни.

Через деякий час стало відомо, що Ірина Венедіктова звільнилася з органів прокуратури. А голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ексгенпрокурор може перейти на дипломатичну роботу.