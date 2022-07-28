"Привітали з Днем державності". Що кажуть у Чернігові про нові ракетні обстріли

Олена Лазун, Чернігів

для BBC News Україна

41 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Чернігівщина зранку 28-го липня знову прокинулась від вибухів. Рано вранці 28 липня мешканців розбудили російські ракети.

Військові повідомили, що з Білорусі запустили понад 20 ракет по Чернігівщині та Київщині, частину з них збила українська ППО. 9 ракет вибухнули на території Гончарівської громади, вони впали в лісовий масив. Інформації про жертв поки немає.

Чутно вибухи було і в самому Чернігові. Зранку в місті вже кілька разів лунала повітряна тривога.

"Прокинулась спочатку навіть не від повітряної тривоги, а було чути вибухи, - розповідає мешканка міста Галина. - Вже починаєш розуміти, що працює наша ППО. Потім тривога вслід. Починаю думати, добре, що сьогодні не пішла на рибалку, бо знову перелякалася. Виходила на вулицю з хати на подвір'я, так було часто чути вибухи... Знову друга сирена, і за нею третя. На заправках в місті, говорять, збільшились черги, всі почали різко запасатися бензином".

Місцеві пишуть, що від вибухів дрижало скло у віконних рамах. Налякані люди переходили з кімнат з вікнами до коридорів. Хтось спускався у підвал, якщо була така можливість. Адже проблема з укриттями та сховищами в місті залишається актуальною - навіть підвали в багатоповерхівках часто бувають закриті, коли люди намагаються там сховатись.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV/telegram Підпис до фото, Військові кажуть, що 28 липня росіяни запустили з території Білорусі понад 20 ракет по північних регіонах України. Фото обстрілу Київщини.

"Я з сусідкою похилого віку годину просиділа на вулиці, бо поруч у нас ніякого сховища нема", - розповідає місцева мешканка Аліна.

Люди розповідають, що чули обстріли ще від учора в населених пунктах поблизу кордону з Білоруссю.

Микола Сидоренко разом з дружиною перебував у селі Олешня. Це буквально за 20 кілометрів від державного кордону з білорусами.

"Чутно було. І вчора з вечора стріляли, і вночі гатили. Дак я не знаю, що то було… Вибухи наче далеко, але у нас добре чутно було, - розповідає чоловік. - Сьогодні всі, хто був у селі - тікають у Чернігів. Люди налякані. Тут же до кордону всього нічого!".

Чернігівці пишуть в соціальних мережах, що, мабуть, так росіяни "привітали з Днем української державності", який відзначають 28 липня.