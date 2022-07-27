Соратниця угорського прем'єра Орбана пішла у відставку через його "нацистську" заяву

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Віктор Орбан (у центрі) розмірковував про змішування рас, виступаючи у суботу в Трансільванії

Давня соратниця й радниця прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пішла у відставку, заявивши, що слова Орбана про неприйнятність змішування європейців з іншими расами - це "суто нацистська риторика".

"Я не розумію, як ви не помітили, що промова, яку ви виголосили, - це суто нацистська діатриба, гідна Йозефа Геббельса", - так, за даними угорського новинного сайту hvg.hu, Жужа Хегедус пояснила свій крок у листі Орбану про відставку.

Жужа Хегедус знайома з Орбаном 20 років, і угорський прем'єр відомий своїми антиіммігрантськими поглядами, але сказані в суботу слова про змішування рас здалися надто скандальними навіть давній соратниці.

Орбан говорив про раси в суботу на заході в регіоні Румунії, де мешкає велика угорська громада. Він сказав, що народи Європи можуть і хочуть поєднуватися одне з одним, але не повинні поєднуватися з неєвропейцями.

"Ми хочемо змішуватись одне з одним, але ми не хочемо ставати народами змішаної раси", - сказав прем'єр.

Міжнародний комітет в'язнів Аушвіца назвав промову Орбана "безглуздою і небезпечною", провідна організація євреїв Угорщини теж засудила цю заяву.

Віктор Орбан, відповідаючи Жужі Хегедус, сказав, що вона дарма підозрює його в "нацизмі".

"Ти знаєш краще за будь-кого, що мій уряд в Угорщині веде політику нульової терпимості і до антисемітизму, і до расизму", - написав соратниці, що пішла у відставку.

Прессекретар Орбана Золтан Ковач заявив, що преса роздмухала скандал навколо "кількох жорстких рядків про імміграцію та асиміляцію", проігнорувавши при цьому основні тези тієї промови.

Віктор Орбан у суботу говорив з-поміж іншого і про війну в Україні - і заявив, що підтримка Заходу Україні не допомагає, що санкції проти Росії не працюють, і що треба якнайшвидше укласти мир.

Віктор Орбан досі підтримував порівняно непогані відносини з Москвою, хоча водночас Угорщина незмінно всі останні вісім років голосувала за санкції Євросоюзу проти Росії. З іншого боку, саме Угорщина Орбана цієї весни відкинула пропозицію союзників по ЄС запровадити ембарго на російську нафту.

Як вважає кореспондент ВВС в Угорщині Нік Торп, відставка Жужі Хегедус навряд чи стане поштовхом до якихось потрясінь в угорській політиці: дисципліна в партії Орбана "Фідес" - міцна, і ця відставка - майже унікальний випадок.