Антибіотики в Україні за рецептом: що це означає і чому не всім подобається

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, В аптеках в районах бойових дій антибіотики поки що продаватимуть без рецепта

Із серпня українці зможуть купити антибіотики лише за рецептом. Спершу його видаватимуть як в електронній формі, так і дублюватимуть на паперовому бланку.

Винятком будуть окуповані території та райони проведення бойових дій, передбачає рішення МОЗ.

Перехідний період існування електронного і паперового рецепту триватиме до кінця 2022 року, а потім має залишитись тільки електронний.

У міністерстві охорони здоров'я переконані, що впровадження електронного рецепта допоможе розв'язати проблему неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків.

В Україні до 1 серпня антибіотик можна було вільно купити в аптеці без рецепта лікаря.

Таке рішення МОЗ викликало бурхливу реакцію в українському суспільстві. Українці обурюються обмеженням своїх можливостей, скаржаться на відсутність лікарів в регіонах, переживають за військових, яким часто медикаменти закуповують волонтери, і за тварин, яких лікують препаратами для людей.

BBC News Україна дізналася, що думають фахівці про початок впровадження електронного рецепта на антибіотики.

Для чого впроваджують е-рецепт

У центрі громадського здоров'я вважають впровадження електронного рецепта своєчасним і правильним рішення. Там називають такий крок не лише вимогою держави, але й часу.

Це дозволить боротися з несанкціонованим продажем антибіотиків, щоб протидіяти поширенню стійкості до них (антимікробної резистентності) і контролювати споживання антибіотиків в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стійкі до антибіотиків бактерії Pseudomonas aeruginosa

Керівник відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю ЦГЗ Роман Колесник зазначає, що впровадження електронного рецепта дозволить забезпечити якісну медичну послугу передовсім для пацієнтів.

"Це не обмеження. Такі правила існують вже давно. Якщо пацієнти хочуть отримувати якісну послугу, вони також мають дотримуватися правил", - каже експерт.

Зокрема, за його словами, через електронний рецепт держава зможе проконтролювати як необхідність призначення антибіотика лікарем, так і добросовісність пацієнта.

"Якщо лікар побачить, що пацієнт отримав в аптеці ліки, то це гарантія, що він їх прийматиме. А не так, як у нас часто так буває, що пішли проконсультувалися, лікар витратив свій час, держава витратила свої гроші, а пацієнт пішов до іншого спеціаліста", - каже Роман Колесник.

Антибіотик як звичка

Запровадження електронного рецепта на антибіотик має відучити українців самостійно "призначати" собі антибіотики або купувати їх за порадою фармацевта чи сусідки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для українців споживання антибіотиків, наприклад, при застуді, вже стало звичкою

Найчастіше українці лікують антибіотиками застудні захворювання. За останніми дослідженнями, близько 30% українців лікують застуду антибіотиками і не звертаються до лікаря, розповідає представник центру громадського здоров'я.

Лікарка-дерматологиня Ольга Богомолець виступає за розумне застосування антибіотиків, але лише за потреби. "Антибіотик - це добро. Якщо ти його потребуєш. Антибіотик - це зло. Якщо в ньому немає потреби. Тобто: вірус, температура 38 пару днів поспіль, кашель, головний біль - не причини для прийому антибіотика!" - переконує лікарка.

За словами Романа Колесника, в українців вживання антибіотиків стало вже звичкою.

"Допити антибіотики після когось, мені допомогло - і тобі допоможе, сарафанне радіо, помічники фармацевтів, які продають і рекомендують, різні форуми і сайти - дуже багато джерел інформації. А до лікарів звертаються не завжди", - каже фахівець.

За його словами, у Європі лідерами щодо споживання антибіотиків є країни півдня - Греція, Італія. "Але й Україна не пасе задніх. І до таких країн, як Норвегія, яка використовує антибіотики дуже раціонально, нам ще дуже і дуже далеко", - додає представник ЦГЗ.

Щоразу, коли людина п'є антибіотики, то ймовірність того, що вони перестануть діяти наступного разу, збільшується. Що робити у випадку, коли не діятиме жоден з антибіотиків?

Навіщо контролювати антибіотики

"Уявіть, що на вас пре орда російських танків, але ви їх легко б'єте джавелінами. Та одного дня ви бачите, що джавеліни вже не працюють і не пробивають броню російських танків. Ви вимушені шукати іншу зброю, але іншої у вас немає. Вам гайки", - пояснює необхідність запровадження рецепта на антибіотики лікар-анестезіолог Іван Черненко.

"Кожного дня медики в усьому світі ведуть війну з бактеріями, і останнє десятиліття ми почали програвати. Наша зброя (антибіотики) все менш ефективна, а бактерії все більш резистентні (стійкі) до антибіотиків", - додає лікар.

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Всесвітня організація охорони здоров'я назвала антибіотикорезистентність однією з 10 найбільших загроз для людства.

Від інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків бактеріями, у 2019 році померло понад 1,2 млн людей. Це більше, ніж від малярії чи СНІДу, йдеться в науковому дослідженні, опублікованому в журналі Lancet.

Прогнозують, що до 2050 року ця цифра зросте до 10 млн, тобто що три секунди через стійкість до протимікробних препаратів помиратиме одна людина.

Якщо не змінити підхід до використання антибіотиків.

"В Україні популярний антибіотик Азитроміцин і його похідні. 50% бактерій стали до нього нечутливі. Це величезний рівень антибіотикорезистентності. І це відбулося, тому що люди самостійно його купували", - розповідає лікарка Дмитрієвська.

Скільки антимікробних препаратів споживають українці точно невідомо, кажуть у МОЗ. Але у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн, що на 40% більше ніж у 2018 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бактерії "звикають" до антибіотика, якщо вживати його занадто часто

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Досі в Україні антибіотики можна було придбати без рецепта, а їх використання нерідко було нераціональним.

"Введення електронного рецепта - це фактично повний контроль за відпуском і за призначенням антибіотика. Держава знатиме, скільки чого виписано, ким і кому" - пояснює Роман Колесник.

Водночас, за його словами, говорити про контроль над фармацевтами під час перехідного періоду неможливо, адже за паперовими рецептами немає звітування. І такі ризики вільного продажу антибіотиків в аптеках будуть до повного переходу на електронний документообіг.

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська каже, що саме задокументоване оформлення рецепта на антибіотики змусить лікаря подумати про його доцільність.

"Погодьтеся, що навіть психологічно надиктувати телефоном або написати на клаптику паперу назву препарату набагато легше. Ти не несеш за це жодної відповідальності як лікар. Інша справа - електронний рецепт з прізвищем і підписом лікаря", - відмічає вона.

Полірезистентність - проблема лікарень?

Олена Мошинець, кандидатка біологічних наук, вважає запровадження рецепта на антибіотики обмеженням прав українців на здобутки цивілізації. Вона переконана, що від нового наказу МОЗ буде більше шкоди, аніж розвитку.

"Ніхто в Україні не аналізує причин полірезистентних інфекцій, на мінімізацію яких нібито спрямовані нові правила. Стан проблеми антибіотикорезистентності в України не описаний та не підтверджений жодними офіційними фактами. А якщо ми раптом визнаємо, що проблема є, то виявиться, що українська антибіотикорезистентність - госпітальна", - каже Олена Мошинець, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Науковиця пояснює, що полірезистентність в Україні - це проблема лікарень. За її словами, одна із причин такого стану речей - те, що медики не роблять посіви та не підбирають антибіотик за рекомендаціями.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Полірезистентність є проблемою лікарень, переконана Олена Мошинець

Інша причина в низьких стандартах надання медичної допомоги, зокрема, застарілі будівлі стаціонарів, висока антисанітарія, закриття бактеріологічних лабораторій в лікарнях, через що порушується внутрішньолікарняний контроль.

"Я прогнозую, що запровадження електронного рецепта на антибіотики ані трохи не ослабить проблему полірезистентності. Тому що це абсолютно не та цільова група пацієнтів, які впливають на основне джерело антибіотикорезистентності - стаціонарну мікрофлору.

Олена Мошинець нагадує, що запровадження електронного рецепта на антибіотики відбувається в умовах війни і напередодні холодної зими, що чекає українців. "Де люди зможуть отримати антибіотики від бронхітів, циститів і пієлонефритів? Де вони знайдуть лікарів, які не виїхали, десь під Харковом, наприклад?" - запитує науковиця.

Тестування і пошук прогалин

У центрі громадського здоров'я визнають, що у запровадженні електронного рецепта на антибіотик можливі прогалини. Але саме для цього, за його словами, і діятиме перехідний період до нового року.

"Під час перехідного періоду відбувається аналіз системи: як вона може працювати, що може відстежувати, де існують прогалини. Це час для того, щоби усі зацікавлені сторони змогли відтестувати систему", - пояснює Роман Колесник, експерт ЦГЗ.

Зокрема, у власників тварин виникло запитання, як купувати ліки для тварин, які раніше можна було придбати у звичайні, не ветеринарній аптеці.

"Ситуація з тваринами дуже цікава і показова. У нас ветеринари призначають гуманні препарати для тварин, і люди їх купують в аптеці без рецепта. Але це неправильно", - пояснює Роман Колесник.

У МОЗ уточнюють, що ліки для тварин, як і раніше, можна буде придбати за рецептом, але від ветеринара.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У чашці Петрі в лабораторії триває битва між стійкими до антибіотиків бактеріями та "дружніми" вірусами

Дарина Дмитрієвська вказує, що початок запровадження електронного рецепта на антибіотик - це не одномоментна зміна, і з серпня нічого раптово не зміниться. Але в тривалому періоді матиме вплив, як це було в Європі.

"Ми можемо вигадати десятки причин, щоби не вводити електронний рецепт, що успішно і робили десятки років. Коли б це не запровадили - завжди знайдеться купа аргументів, щоби цього не робити. Але ми рухаємося до величезної загрози, що люди помиратимуть так, як 100 років тому", - каже сімейна лікарка.