Чому Кім Кардаш'ян і Кайлі Дженнер критикують Instagram

1 година тому

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Зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та Кайлі Дженнер долучились до флешмобу із закликом не перетворювати Instagram на TikTok.

Такий допис сестри розмістили на своїх сторінках у соцмережах.

Instagram останнім часом змінився: тепер акцент роблять на коротких відео Reels, а в стрічці користувачів все частіше з'являється контент незнайомих їм людей, який рекомендує соцмережа.

Таке оновлення алгоритму багатьом не сподобалося: серед противників - і Кайлі Дженнер разом із сестрою, Кім Кардаш'ян.

Вони є одними з найпопулярніших користувачок соцмережі: Кайлі має 360 мільйонів підписників, а Кім - 325 мільйонів.

Обидві сестри розмістили у себе в сторіс допис іншої користувачки, яка закликає: "Нехай інстаграм знову стане інстаграмом. Не потрібно перетворюватися на TikTok, я хочу бачити у стрічці милі фото своїх друзів. З найкращими побажаннями, ми всі".

Автор фото, Instagram

Думку сестер підтримують понад 140 тисяч людей. Усі вони підписали петицію на Change.org з вимогою повернути "колишній інстаграм".

Петицію запустила інфлюенсерка й фотограф Таті Брюнінг.

Вона розповіла, що минулого тижня переглядала стрічку й помітила, що там не було фото її друзів.

"Я була дуже розчарована, тому напівжартома створила про це мем і опублікувала його", - каже Брюнінг.

Петиція закликає повернути хронологічну стрічку, припинити копіювати TikTok, збільшити кількість фото у стрічці та прислухатися до інстаграм-спільноти.

Автори петиції також нагадують, що первісно сенс Instagram полягав у публікації саме фото, а не відеороликів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кайлі Дженнер має 360 млн підписників в Instagram, це - рекорд серед жінок

Раніше керівник Instagram Адам Моссері вже заявляв, що соціальну мережу поступово переорієнтують на відео.

Однак у відповідь на критику користувачів визнав, що на платформі відбулося "багато змін одразу".

Він запевнив, що фото залишаться в Instagram як "частина нашої спадщини", але згодом соцмережа експериментуватиме з ширшим впровадженням відео.

Сам Моссері вважає TikTok і YouTube основними конкурентами Instagram.