Три морські порти України відновили роботу

Метт Мерфі

BBC News

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Україна заявила, що в трьох портах розпочали роботу з формування "зелених коридорів" для експорту зерна.

У пресслужбі Одеської військової адміністрації повідомили, що загони ВМС прокладатимуть маршрути з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Після визначення маршрутів Чорним морем підуть "каравани" кораблів на чолі з кораблями ВМС України, зазначив речник адміністрації Сергій Братчук.

Минулого тижня у Стамбулі уклали угоду щодо дозволу на експорт зерна.

Згідно з угодою, укладеною за посередництва Туреччини та ООН, Росія погодилася не атакувати порти під час транзиту зерна.

Однак виклик угоді кинули вже менш ніж через 24 години після її підписання, коли дві російські ракети поцілили в порт в місті Одеса.

Росія заявила, що ціллю нападу був корабель військово-морських сил України, що стояв у гавані.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Російський ракетний удар по порту Одеси

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Володимир Зеленський заявив, що удар показав, що Москві не можна довіряти у дотриманні угоди, і звинуватив країну у варварстві.

У середу вранці заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко попередив, що угода може зірватися, якщо не будуть усунені перешкоди для експорту російської сільськогосподарської продукції, повідомив Інтерфакс.

Попри невизначеність, Братчук заявив, що Україна має намір дотримуватися угоди.

За його словами, військові та цивільні фахівці "ретельно шукатимуть підводні об'єкти, встановлять спеціальні засоби навігаційного обладнання, які сприятимуть безпеці судноплавства".

Водночас міністр оборони Туреччини Хулусі Акар відкрив спільний координаційний центр зерна в Стамбулі.

Центр, у роботі якого беруть участь українські та російські офіційні особи, а також спостерігачі Туреччини та ООН, забезпечуватиме прохід українських суден та перевірятиме їх на наявність зброї під час входу та виходу з Чорного моря.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У координаційному центрі у Стамбулі зібралися військові з Туреччини, України та Росії

"Співробітники, які працюють у цьому центрі, усвідомлюють, що до них прикуті очі всього світу, - сказав Акар журналістам. - Ми сподіваємося, що центр зробить внесок у задоволення гуманітарних потреб та досягнення миру".

Пан Акар додав, що приблизно третина світових поставок пшениці надходить з України та Росії.

Близько 20 мільйонів тонн зерна, призначеного для експорту, перебувають у пастці в Україні, і Зеленський попередив, що після зібрання цьогорічного врожаю ця кількість може зрости до 75 мільйонів тонн.

В регіонах України тривають інтенсивні бої, оскільки контрнаступ на півдні, розпочатий ЗСУ, продовжує стикатися з жорстким опором.

Призначені Росією чиновники в окупованому Херсоні підтвердили, що український артилерійський удар серйозно пошкодив Антонівський міст, що призвело до його закриття.

Це один із лише двох переходів через річку Дніпро поблизу Херсона, на який російські війська покладалися для поповнення запасів військ на захід від річки.

Останніми днями українські війська посилено обстрілювали міст, сподіваючись ізолювати росіян.

Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що контрнаступ досягає цілей і що до вересня регіон звільнять від росіян.