У Хорватії відсвяткували історичне відкриття мосту в обхід Боснії

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У Хорватії відкрили довгоочікуваний міст, який з'єднав південні прибережні райони з рештою країни.

До цього часу хорватам доводилося під час подорожей з однієї частини країни до іншої перетинати територію, що належить Боснії та Герцеговині.

Пелешацький міст довжиною 2,4 км побудував Китай, але фінансував будівництво в основному Євросоюз.

Святкування розтягнулись на цілий день - міст перетнули 250 бігунів, а невеликі човни з хорватськими прапорами пропливали під шістьма пілонами.

Мешканці також змогли прогулятися вздовж початкової ділянки мосту, й свято завершилося блискучим феєрверком.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян виступив із відеозверненням на церемонії. Його хорватський колега Андрей Пленкович заявив, що "ми об'єднали Хорватію!", й назвав міст необхідністю, а не розкішшю.

Автор фото, Getty Images

Під час церемонії електричний гіперкар хорватського виробництва під назвою Rimac Nevera здійснив перший офіційний переїзд мостом.

ЄС погодився профінансувати 85% мосту на суму 357 мільйонів євро, щоб покращити повсякденне життя хорватів. Він також фінансував під'їзні дороги, тунелі та іншу інфраструктуру.

Коли у 1991 році розпалася колишня Югославія і Хорватія стала незалежною, дві частини хорватського узбережжя були розділені 9-кілометровою ділянкою узбережжя Боснії, відомою як Неумський коридор.

Право Боснії на доступ до узбережжя датується 1699 роком, коли Неум був переданий Дубровником - на території сучасної Хорватії - тодішній Османській імперії.

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Оскільки Боснія не є членом ЄС, а Хорватія є, кожен, хто їхав на північ від середньовічного міста Дубровник на найпівденнішому узбережжі Адріатичного моря або перетинав півострів Пелешац на материк, повинен був пройти дві перевірки на кордоні.

Тепер будь-хто може проїхати прямо узбережжям Адріатичного моря Хорватії через новий міст.

Мер Неума Драган Юркович сказав боснійському телебаченню, що новий міст зменшить рух транспорту вздовж узбережжя протягом літніх місяців і що він бачить тільки переваги. Однак деякі ресторатори та торговці були стурбовані тим, що падіння негативно позначиться на економіці регіону.

Туристи, багато з яких чехи, поляки та німці, стали частими гостями Неума, де ціни набагато нижчі, ніж у Дубровнику, але зараз це, ймовірно, зміниться.

Будівництво мосту не обійшовся без суперечок.

Боснія спочатку скаржилася, що міст вплине на її доступ до моря, поки Хорватія не погодилася збільшити висоту до 55 метрів.

Китайська державна компанія, яка виграла хорватський контракт на будівництво мосту - The China Road and Bridge Corporation (CRBC) - запропонувала набагато меншу ставку, ніж її європейські конкуренти. Це спонукало австрійську компанію подати скаргу, стверджуючи, що CRBC "демпінгує" та отримує державну допомогу Китаю.

Китайське державне інформаційне агентство заявило, що відкриття мосту, як очікується, сприятиме подальшому поглибленню довіри та розширенню співпраці між Загребом та Пекіном.