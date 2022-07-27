ЗСУ підбили Антонівський міст і наступають. Хто такий генпрокурор Костін. Теленовини ВВС
У випуску 27 липня:
- Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Українські військові б'ють по ключовому Антонівському мосту і відрізають росіян від ліній постачання з Криму. Аналіз британського та українського військових експертів про стратегічне значення цього мосту.
- Костін замість Венедіктової. Що відомо про нового генерального прокурора України, призначення якого затвердив парламент? Пояснює оглядачка ВВС.
- Росія посилює тиск на Європу. Державний монополіст "Газпром" учергове скоротив постачання газу "Північним потоком". Аналізуємо геополітичні наслідки газового протистояння з експертом-політологом Юрієм Полунєєвим.
- У Стамбулі відкрився координаційний центр, у якому стежитимуть за перевезнням зерна Чорним морем. Турецькі урядовці переконані: зерновий експорт з України запрацює найближчими днями. Наскільки це реально? Аналізують наші кореспонденти.
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