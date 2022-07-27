ЗСУ підбили Антонівський міст і наступають. Хто такий генпрокурор Костін. Теленовини ВВС

27 хвилин(и) тому

У випуску 27 липня:

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Українські військові б'ють по ключовому Антонівському мосту і відрізають росіян від ліній постачання з Криму. Аналіз британського та українського військових експертів про стратегічне значення цього мосту.

Костін замість Венедіктової. Що відомо про нового генерального прокурора України, призначення якого затвердив парламент? Пояснює оглядачка ВВС.

Росія посилює тиск на Європу. Державний монополіст "Газпром" учергове скоротив постачання газу "Північним потоком". Аналізуємо геополітичні наслідки газового протистояння з експертом-політологом Юрієм Полунєєвим.

У Стамбулі відкрився координаційний центр, у якому стежитимуть за перевезнням зерна Чорним морем. Турецькі урядовці переконані: зерновий експорт з України запрацює найближчими днями. Наскільки це реально? Аналізують наші кореспонденти.

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