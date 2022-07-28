Масштабний запуск ракет з Білорусі. Росіяни вдарили по Київщині та Чернігівщині

1 година тому

Автор фото, ANDRII NEBYTOV/telegram

Рано вранці 28 липня північний схід України зазнав ударів з території Білорусі.

"З 5.20 до 6.30 години 28 липня 2022 року за інформацією з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі", - повідомили в оперативному командуванні "Північ" у фейсбуці.

"Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні військових.

Тим часом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що від початку тривожного ранку по території області було "більше 10 прильотів".

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі. Попередньо є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати", - повідомив він у телеграмі.

"Таким чином ворог вітає нас з Днем української державності. Ми люди вдячні і обов'язково ворогу за це віддячимо", - заявив голова Чернігівської ОВА, вкотре закликавши жителів області не нехтувати сигналами оповіщення тривоги.

Він також відповів на занепокоєння мешканців області щодо можливості повторного наступу росіян.

"Зараз в ці хвилини надходить багато питань щодо ситуації на кордоні. Зокрема цікавить, чи не розпочалася друга фаза наземної операції ворогів, - написав В'ячеслав Чаус.

"Станом на 7:12 на кордоні ситуація контрольована. Ми маємо обстріли прикордоння. Вони такі самі, як були останні кілька місяців. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на державному кордоні".

Водночас він попросив жителів Чернігівщини "не відвідувати ліси".

"Я вас дуже прошу, шановні чернігівці, особливо це стосується північних наших громад, не нехтувати цією забороною. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає вдруге йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси", - застеріг голова Чернігівської ОВА.

Інфраструктурний об'єкт поблизу Вишгорода

Автор фото, ANDRII NEBYTOV/telegram

"Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району", - повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

"Обстріляний об'єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби", - йдеться у повідомленні .

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов також підтвердив обстріл інфраструктурного об'єкта, уточнивши, що це був авіаудар:

Він також зазначив, що "на даний час інформації про потерпілих, або загиблих немає".