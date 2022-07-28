Від 36,6 до 40 за тиждень. Що відбувається з курсом гривні

39 хвилин(и) тому

Готівковий курс - і покупки, і продажу - перетнув позначку 40 гривень за долар. Це сталося через тиждень після того, як НБУ підвищив офіційний курс одразу на 25% - до 36,6 грн за долар.

За даними спеціалізованих порталів, у небанківських обмінниках та на "чорному" ринку готівкова гривня навіть "пробила" рівень 40 грн/долар ще день-два тому.

Найбільші банки поки що декларують курс покупки до 40 грн, але майже впритул до нього.

Проте є й такі, де і курс покупки, і продажу вже перевищує цей рівень.

Підвищення готівкового курсу слідом за офіційним очікували і в Нацбанку, і на ринку. Проте в НБУ вважають стрибок готівкового курсу тимчасовим і намагаються його приборкати.

Серед оглядачів та учасників ринку є різні думки щодо того, чи відкотиться готівковий курс назад.

Тимчасове явище...

Лише за тиждень готівковий курс долара зріс приблизно на три гривні. Але коли наприкінці минулого тижня - одразу після оголошення рішення про підняття офіційного курсу - цифри в обмінниках та касах банків стали швидко мінятися, в Нацбанку навали такий процес тимчасовим і дещо спекулятивним.

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Притлумити попит на долари там спочатку намагалися відновленням дозволу на продаж безготівкової валюти - із одночасним занесенням на тримісячний депозит у банку.

Але зважаючи на мало привабливі умови для таких депозитів, за повідомленнями банкірів, запит на такі операції є не дуже високим.

З 27 липня НБУ дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти - додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

"Рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску", - пояснили у Нацбанку і запевнили, що при цьому "тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним".

До цього банки могли продавати готівкову валюту клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової валюти та проданої.

За повідомленням "Інтерфакс-Україна", як саме працюватиме це нововведення в ніч проти 28 липня розповів у фейсбуці директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

"Треба розвезти готівку по відділеннях, купити її (якщо немає) тощо. Система інерційна", - цитує агенція повідомлення представника НБУ, яке нині відсутнє у соцмережі.

Але у стрічці директора збереглося повідомлення за 26 липня, що долар не коштуватиме 40 грн.

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В Нацбанку сподіваються, що "гривня по 40" - це тимчасове явище, й ринок заспокоїться, коли більш вигідний після підняття офіційного курсу експорт принесе валютну виручку в країну, а некритичний імпорт зменшиться.

Підтвердженням цього, на думку заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, є те, що у перші дні після корекції офіційного курсу НБУ викуповував, а не продавав валюту на міжбанку.

...чи нова норма?

Проте оглядачі та учасники ринку є обережними в прогнозах щодо того, чи відкотиться курс назад.

Війна триває, економіка падає, Нацбанк і надалі друкує гривню для покриття дефіциту бюджету і навіть сам прогнозує, що інфляція на кінець року становитиме не менше 30%. Як тут без девальвації гривні.

Не додають впевненості у гривні і новини про переговори щодо відтермінування зовнішніх боргів, які ініціював уряд, і дефолт "Нафтогазу", найбільшої національної компанії.

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Серед причин називають і непевність щодо того, чи вдасться Україні відновити експорт зерна через Чорне море, а відтак, чи будуть кардинальні зміни у притоку валюти до країни.

Ще одна причина падіння курсу гривні лежить далеко за межами України.

28 липня Федеральна резервна система (центробанк США) має оголосити про чергове підняття облікової ставки. Яким би не було підвищення - великим чи дуже великим - це означатиме подальше зміцнення курсу долара. І тоді інші валюти - не лише українська гривня - дешевшатимуть відносно нього.