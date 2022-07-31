"Вадатурський був конкретною ціллю". Подоляк каже, що ракета влучила в спальню бізнесмена

47 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі гендиректора однієї з найбільших українських агарних компаній "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

Вони загинули, коли російська ракета влучила у їхній будинок у Миколаєві.

"Велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей", - йдеться у повідомленні.

Тим часом радник голови президентського офісу Михайло Подоляк висловив припущення, що смерть Вадатурського не була випадковою.

"Загибель Вадатурського, на мій погляд, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством", - написав Михайло Подоляк у телеграмі, нагадавши, що "Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем".

Автор фото, UNIAN

"Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило - спальню - не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - вважає радник голови ОП.

На думку Подоляка, смерть Вадатурського є частиною "кампанію терору", яку проводять росіяни, "намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство".

Представник ОП вважає, що в останніх резонансних діях росіян простежується логічний ланцюжок: "знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна".

Автор фото, UNIAN

Він припускає, що за розрахунками росіян, це "має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу".

Але українці, вважає Михайло Подоляк, реагують не так, як розраховують росіяни: "Кожен злочин змушує нас відчувати біль, але ми проживаємо його і стаємо лише загартованішими".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Нібулон" - це не лише великий аграрний бізнес, але й великі суднобудівні та ремонтні верфі