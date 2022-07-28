Світ ризикує вступити в ядерну війну - радник з безпеки Британії

Крісті Куні

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Захід ризикує вступити в ядерну війну, оскільки йому бракує комунікації з Росією та Китаєм, заявив радник з національної безпеки Британії.

Сер Стівен Лавгроув сказав, що ворогуючі держави краще розуміли одна одну під час холодної війни, і що відсутність діалогу сьогодні збільшує ймовірність прорахунків.

Він додав, що ми живемо у "новій епосі розростання", коли небезпечна зброя стає доступнішою.

Його заяви пролунали напередодні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном - першої розмови між двома лідерами з березня.

Очікується, що вони обговорять напругу навколо Тайваню та тарифи часів президентства Трампа на китайський імпорт.

Сер Стівен виступав із промовою в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, зосереджуючись на наслідках вторгнення Росії в Україну та на тому, що він назвав "набагато ширшим змаганням за те, яким буде новий міжнародний порядок після холодної війни".

Він сказав, що протягом десятиліть холодної війни західні держави мали користь від переговорів, які "покращували наше розуміння радянської доктрини та можливостей - і навпаки".

"Це додавало нам обом більшої впевненості в тому, що ми не зробимо на своєму шляху прорахунків, що призведуть до ядерної війни", - сказав він.

"Сьогодні ми не маємо спільних базисів із тими, хто може загрожувати нам у майбутньому, зокрема з Китаєм, - додав він. - Довіра та прозорість, створені шляхом діалогу, також мають означати, що ми можемо активніше викривати невідповідності та неналежну поведінку там, де ми їх бачимо".

Автор фото, Ronald Reagan Presidential Library Підпис до фото, Президент СРСР Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган зустрічаються на саміті в Рейк'явіку під час холодної війни

Сер Стівен також зазначив, що ризик "неконтрольованого конфлікту" підвищується через неодноразові порушення Росією своїх договірних зобов'язань, а також через темпи розширення Китаєм свого ядерного арсеналу та його очевидну зневагу до угод про контроль над озброєннями.

Він також говорив про небезпеку, пов'язану зі швидким розвитком технологій і кількістю держав, які зараз розробляють зброю, наприклад крилаті ракети для наземних ударів.

За його словами, немає "найближчої перспективи для досягнення угоди між великими державами", тому сили НАТО можуть зосередитися на "роботі над зменшенням стратегічних ризиків".

"Ми повинні вжити швидких дій для оновлення та посилення заходів зі зміцнення довіри, щоб... зменшити або навіть усунути причини недовіри, страху, напруженості та ворожнечі", - сказав він.

"[Такі заходи] допомагають одній стороні правильно інтерпретувати дії іншої в передкризовій ситуації через безперебійний обмін достовірною інформацією про наміри, - додав він. - Впевненість і довіра зростають, коли держави відкрито розповідають про свої військові можливості та плани".