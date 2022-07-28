Пляж усім пасує. Жінок закликали не соромитись своїх форм

Пол Кірбі

BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Spanish government Підпис до фото, Акція під гаслом "Літо теж наше"

Іспанське міністерство з питань рівноправ'я закликає жінок усіх форм і розмірів відмовитись від комплексів щодо фігури й відвідувати місцеві пляжі.

Ініціаторкою інклюзивної урядової кампанії є директорка Іспанського інституту жінок Антонія Моріллас. Вона вважає, що фізичні особливості тіла суттєво впливають на самооцінку жінок й обмежують їхні права.

"Літо також належить нам. Вільним, рівним і різноманітним", - написала Моріллас у твіттері й прикріпила постер кампанії.

На ньому зображені п'ять жінок різної статури, віку й національності. Відпочивальниці насолоджуються сонячним днем на пляжі. На постері також є жінка, що перенесла мастектомію, вона зображена топлес.

Креативна урядова акція проходить під гаслом "Літо теж наше".

А в рекламному відео кампанії стверджують, що жінки мають насолоджуватись літом - де й з ким хочуть. "Сьогодні ми п'ємо за літо для всіх, без стереотипів та естетичного насильства над нашим тілом".

Сміливу ініціативу підтримала міністерка із соціальних прав Іоне Беларра.

"Усі тіла - це пляжні тіла", - заявила вона і підкреслила, що жінки мають право насолоджуватись життям у будь-якому тілі, без відчуття провини й сорому.

Однак не всі в Іспанії підтримали цю ініціативу.

Деякі запитували, чи варто розширити її, включивши туди чоловіків із нестандартними тілами.

А лідер блоку "Об'єднані ліві" Кайо Лара заявив, що кампанія є абсурдною і намагається "створити проблему там, де її немає".

Урядовиця з питань рівності Анхела Родрігес Пем відповіла у твіттері чоловікам, які вважають, що жінки не потребують дозволу міністерства, щоб ходити на пляж: "Звичайно, ми ходимо, але припускаємо, що викличемо негатив, показуючи нестандарті тіла".