Пляж усім пасує. Жінок закликали не соромитись своїх форм
- Пол Кірбі
- BBC News
Іспанське міністерство з питань рівноправ'я закликає жінок усіх форм і розмірів відмовитись від комплексів щодо фігури й відвідувати місцеві пляжі.
Ініціаторкою інклюзивної урядової кампанії є директорка Іспанського інституту жінок Антонія Моріллас. Вона вважає, що фізичні особливості тіла суттєво впливають на самооцінку жінок й обмежують їхні права.
"Літо також належить нам. Вільним, рівним і різноманітним", - написала Моріллас у твіттері й прикріпила постер кампанії.
На ньому зображені п'ять жінок різної статури, віку й національності. Відпочивальниці насолоджуються сонячним днем на пляжі. На постері також є жінка, що перенесла мастектомію, вона зображена топлес.
Креативна урядова акція проходить під гаслом "Літо теж наше".
А в рекламному відео кампанії стверджують, що жінки мають насолоджуватись літом - де й з ким хочуть. "Сьогодні ми п'ємо за літо для всіх, без стереотипів та естетичного насильства над нашим тілом".
Сміливу ініціативу підтримала міністерка із соціальних прав Іоне Беларра.
"Усі тіла - це пляжні тіла", - заявила вона і підкреслила, що жінки мають право насолоджуватись життям у будь-якому тілі, без відчуття провини й сорому.
Однак не всі в Іспанії підтримали цю ініціативу.
Деякі запитували, чи варто розширити її, включивши туди чоловіків із нестандартними тілами.
А лідер блоку "Об'єднані ліві" Кайо Лара заявив, що кампанія є абсурдною і намагається "створити проблему там, де її немає".
Урядовиця з питань рівності Анхела Родрігес Пем відповіла у твіттері чоловікам, які вважають, що жінки не потребують дозволу міністерства, щоб ходити на пляж: "Звичайно, ми ходимо, але припускаємо, що викличемо негатив, показуючи нестандарті тіла".
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