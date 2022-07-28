"Україна живе в постійному стресі" - Олена Зеленська в інтерв'ю BBC
- Софі Вільямс
- BBC News
Перша леді України Олена Зеленська заявила BBC, що вся країна живе "в постійному стресі".
Її коментарі з'явилися через кілька годин після повідомлень про низку ракетних обстрілів країни, зокрема в Київській області.
"Ми живемо у постійному стресі з 24 лютого, і він не послаблюється", - сказала вона.
Зеленська каже, що уряд допомагає українцям отримати психологічну допомогу за підтримки ВООЗ.
"Нам потрібна допомога експертів, і тому ми звернулися до ВООЗ, яка допомагає нам із психологічною допомогою", - зазначила вона.
Пані Зеленська, відома своєю закритістю, також прокоментувала свою нещодавню появу на обкладинці Vogue. Вона сказала, що це чудова можливість говорити про Україну.
"Мільйони людей читають Vogue, і поговорити з ними безпосередньо було моїм обов'язком. І це був цікавий досвід", - сказала вона.
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Кінець подкаст
"У мирному житті я не звикла до уваги. Усі воюють на своєму фронті, і це робота, і я повинна цю роботу виконувати", - додала вона.
Минулого тижня Зеленська провела саміт перших леді, на якому були присутні дружини низки світових лідерів. Під час зустрічі йшлося про війну в Україні та необхідну допомогу.
"У перших леді немає можливості впливати політично, але ми маємо емоційний вплив. Ми розуміємо одна одну, ми відчуваємо одна одну", - сказала вона.
Зеленська також зазначила, що дуже важливо, щоб країна працювала, а люди рухалися вперед.
"Країна має вижити, країна має зберегти якусь форму нормальності. Навіть солдати кажуть своїм друзям піти випити кави, подивитись фільм, насолодитися тим миром, який у вас є. Ми тут на передовій, щоб дати вам цей мир", - зазначила вона.
"Це дуже тонкий баланс. Тому якщо хтось може сказати, що Київ абсолютно мирне місто, це буде ілюзія. У нас було декілька ракетних ударів, але країна має працювати. Бізнес має працювати. Країна працює і вона не має зупинятися. Немає життя без розвитку - ми маємо продовжувати розвиватися", - додала Зеленська.