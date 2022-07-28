"Україна живе в постійному стресі" - Олена Зеленська в інтерв'ю BBC

Софі Вільямс

BBC News

38 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Олена Зеленська дала інтерв'ю ВВС

Перша леді України Олена Зеленська заявила BBC, що вся країна живе "в постійному стресі".

Її коментарі з'явилися через кілька годин після повідомлень про низку ракетних обстрілів країни, зокрема в Київській області.

"Ми живемо у постійному стресі з 24 лютого, і він не послаблюється", - сказала вона.

Зеленська каже, що уряд допомагає українцям отримати психологічну допомогу за підтримки ВООЗ.

"Нам потрібна допомога експертів, і тому ми звернулися до ВООЗ, яка допомагає нам із психологічною допомогою", - зазначила вона.

Пані Зеленська, відома своєю закритістю, також прокоментувала свою нещодавню появу на обкладинці Vogue. Вона сказала, що це чудова можливість говорити про Україну.

"Мільйони людей читають Vogue, і поговорити з ними безпосередньо було моїм обов'язком. І це був цікавий досвід", - сказала вона.

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"У мирному житті я не звикла до уваги. Усі воюють на своєму фронті, і це робота, і я повинна цю роботу виконувати", - додала вона.

Минулого тижня Зеленська провела саміт перших леді, на якому були присутні дружини низки світових лідерів. Під час зустрічі йшлося про війну в Україні та необхідну допомогу.

"У перших леді немає можливості впливати політично, але ми маємо емоційний вплив. Ми розуміємо одна одну, ми відчуваємо одна одну", - сказала вона.

Зеленська також зазначила, що дуже важливо, щоб країна працювала, а люди рухалися вперед.

"Країна має вижити, країна має зберегти якусь форму нормальності. Навіть солдати кажуть своїм друзям піти випити кави, подивитись фільм, насолодитися тим миром, який у вас є. Ми тут на передовій, щоб дати вам цей мир", - зазначила вона.

"Це дуже тонкий баланс. Тому якщо хтось може сказати, що Київ абсолютно мирне місто, це буде ілюзія. У нас було декілька ракетних ударів, але країна має працювати. Бізнес має працювати. Країна працює і вона не має зупинятися. Немає життя без розвитку - ми маємо продовжувати розвиватися", - додала Зеленська.