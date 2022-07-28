Турецькі фани на матчі проти Динамо славили Путіна. Українці шоковані

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА турецький "Фенербахче" програв київському "Динамо" з рахунком 1:2.

Під час матчу в Стамбулі глядачі чули скандування імені Володимира Путіна з боку частини турецьких вболівальників.

Це викликало обурення як в української влади, так і в багатьох українців, зокрема кримських татар, та й у самих турків. Вони активно виливають своє обурення у соцмережах.

На скандування під час матчу імені президента Росії, який 24 лютого розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, відреагувало українське міністерство закордонних справ.

"У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента Росії Владіміра Путіна, а вболівальники київського "Динамо" - ЗСУ. ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні", - написав у фейсбуку речник МЗС Олег Ніколенко.

Він порадив турецьким фанатам бути на боці переможців.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу через поведінку турецьких фанів проігнорував післяматчеву пресконференцію.

"Все було в межах нашого плану. Це спрацювало, ми перемогли. Але ми не могли врахувати поведінку вболівальників. На жаль, я не очікував такого", - цитує Луческу видання Fanatik.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тренер "Динамо" Мірча Луческу не очікував такої поведінки турецьких фанатів

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Колишній депутат і очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав, що кілька годин після закінчення матчу не міг прийти до тями "через сором" від побаченого.

"Невігласи, мерзотники, тварюки .... це найперші слова, які прийшли мені на думку, коли у відповідь на забитий футболістом української команди "Динамо" (Київ) гол у ворота "Фенербахче", тисячі його фанатів стали волати до імені Путіна - міжнародного злочинця та вбивці", - написав він у фейсбуці.

Лідер кримських татар впевнений, що "демонстрацією свого невігластва та виявом доброзичливості" до Путіна фанати "Фенербахче" відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій.

"Я відчуваю тяжкий тягар ганьби на своїх плечах від безсоромності, вчиненої не мною, але громадянами країни, близької мені з мови, культури, віри". - додав він.

Чубаров висловив надію, що керівництво "Фенербахче" та його фанати публічно вибачаться за образу почуттів українців, які протистоять російській агресії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гравці "Фенербахче" перед грою

Посол України у Туреччині Василь Боднар також прокоментував матч, назвавши футбол чесною грою, де перемагає сильніший.

"Дуже сумно чути слова підтримки від прихильників "Фенербахче" російському вбивці та агресору, який розбомбив нашу країну. Я вдячний дружньому турецькому народу за підтримку України та оцінку неадекватних дій уболівальників", - написав він у твіттері.

Журналіст Осман Пашаєв, який перебуває в Туреччині, після матчу описує свою розмову з поліцейським, який звинуватив у такій поведінці турецьких фанатів українських гравців, "які розбили мрію".

"Це лише гра, брате, я не уявляю, щоб хтось з нас через програш туркам почав вигукувати Абдуллах Оджалан або ПКК (курдська робітнича партія визнана терористичною у всіх цивілізованих країнах)", - проводить аналогію журналіст.

Багато користувачів твітеру, зокрема й турецьких, висловили обурення.

"В Україні загинули сотні невинних людей. Фанати "Фенербахче", які грають із українцями, скандують "Ооо Володимир Путін" лише тому, що він ворог України. Ми зганьбилися перед світом. Дякую". Написав у твіттері турецький журналіст Ібрагім Едебалі.

Деякі користувачі також закликають УЄФА виключити "Фенербахче" з європейських турнірів на 5 років.

Натомість київське "Динамо" пройшло в третій кваліфікований раунд відбору до групового етапу Ліги чемпіонів.

Наступний відбірковий матч "Динамо" зіграє з австрійським "Штурмом" на початку серпня.