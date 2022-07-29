Кадри BBC: штурмовик ЗСУ атакує противника

15 хвилин(и) тому

Лінія фронту неподалік Cлов'янська пролягла через поля, де місцеві фермери збирають врожай пшениці. Під час зйомок репортажу BBC один з українських штурмовиків обстріляв ворожі позиції, а потім, уникнувши вогню засобів протиповітряної оборони, повернувся на базу.

Фермер, який в цей час працював на комбайні, сказав, що такі атаки зараз бачить часто.

Але попри це мусить йти на ризик, щоб не втратити врожай.