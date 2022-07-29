Оленівка. Генштаб: Росія обстріляла колонію "ДНР" з українськими полоненими. Багато загиблих

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У травні захисники "Азовсталі" здались у полон за домовленості країн

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни самі з артилерії вдарили по в'язниці в Оленівці на непідконтрольній частині Донецької області, де перебували українські полонені. Влада "ДНР" раніше звинуватила в цьому обстрілі ЗСУ.

Як заявили в "ДНР", від обстрілу загинули понад 50 українських полонених.

"Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені", - йдеться у заяві генштабу.

"Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - додали в генштабі.

Там розповіли, що наслідки обстрілу уточнюються.

29 липня російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на владу самопроголошеної "ДНР" повідомила про 40 загиблих і 130 поранених українських полонених у результаті удару по колонії в Оленівці.

Вони цитували "заступника міністра інформації" Даниїла Безсонова.

"Вночі вдарили, ймовірно HIMARS, по в'язниці в Оленівці. Пряме потрапляння в барак із полоненими. Результат станом на зараз: 40 загиблих, 130 поранених. Поки що розбирають завали. Цифри можуть збільшитися", - йдеться у повідомленні, поширеному Безсоновим у п'ятницю.

Пізніше у "ДНР" назвали нові цифри - 53 загиблих та 75 поранених.

Що це за в'язниця

Автор фото, ГУР МО Підпис до фото, 29 червня частину полонених азовців обміняли

Саме в цю в'язницю відправили частину військових, які здались у Маріуполі на "Азовсталі". Тоді у полон потрапили понад дві тисячі українських військових.

Російські телеканали показують кадри нібито з місця удару, ВВС намагається перевірити ці дані.

Міноборони Росії також у своєму ранковому зведенні заявило, що по слідчому ізолятору в Оленівці, де утримуються полонені українські військовослужбовці, зокрема з "Азова", завдали удару - нібито з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Після цього державний телеканал "Росія 24" показав кадри - як стверджується, зруйнованого корпусу колонії. На них видно пробитий дах і покручені залізні двоярусні ліжка.

Співробітник ВДТРК Андрій Руденко у своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому видно обгорілі тіла загиблих та відірвані кінцівки.

"Масове вбивство росіянами українських полонених"

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав удар по Оленівці "цинічною провокацією російських окупаційних військ".

"Має місце умисне, цинічне, продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян, що буде розслідуватися офісом генерального прокурора та міжнародними слідчими групами", - заявив Подоляк.

Він каже, що це ретельно спланований удар по колонії, що був завданий російськими військами.

"В Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Більше того, наші Збройні сили мають всі інструменти для точної ідентифікації об'єктів, які мають бути знищені: складів снарядів, оперативно-тактичних штатів, паливних баз", - повідомив Подоляк.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Михайло Подоляк

За його словами, масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських ЗМІ вказують на те, що це була саме спланована та організована акція.

"Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation", - твердить Подоляк.

Він вважає, що мета "оленівського злочину" - приховати дедалі більше свідчень про масштаби російських військових злочинів та тортур і зірвати домовленості щодо обмінів.

"А також дискредитувати ЗСУ та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів", - додав Подоляк.

Він вважає, що мета провокації - створити резонанс в Україні та налаштувати населення різних країн проти Збройних сил.

Інформацію щодо загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби, анонсував Подоляк.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Азовсталь

Реакція азовців

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Удар по Оленівці прокоментував і колишній командир "Азову" Андрій Білецький.

Цієї ночі, за його словами, росіяни вбили частину полонених азовців.

"Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійців полку перевели в окрему будівлю. Була проведена пропагандистська робота - знятий людоїдський фільм про "Азовсталь", - повідомив Білецький.

Азовці зараз збирають інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

"Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни. Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством", - заявив Білецький.

Він оголосив полювання на всіх причетних до масового вбивства.