День державності, контрнаступ на Херсонщині. Інтерв'ю Олени Зеленської ВВС. Теленовини ВВС
У випуску 28 липня:
- Перший в історії День державності України розпочався російськими ракетними обстрілами. Росія запустила ракети по Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Кропивницькому, Харкову та Миколаєву. Подробиці від кореспондентки BBC Жанни Безп'ятчук.
- Контрнаступ українських сил на Херсонщині і ситуацію на Сході коментує військовий оглядач Олександр Коваленко.
- Перша леді України Олена Зеленська розповіла глобальній аудиторії BBC, як війна змінила життя її самої і мільйонів українців. Дружина президента Україна, яка до війни уникала публічності, тепер, як вона каже, використовує будь-яку можливість, щоб говорити про Україну, бо вважає це своїм обов'язком.
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