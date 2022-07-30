Олена Зеленська: "Мільйони людей читають Vogue, і говорити з ними - мій обов’язок"
В інтерв'ю BBC Олена Зеленська прокоментувала свою нещодавню появу на обкладинці Vogue. Вона сказала, що це чудова можливість вкотре нагадати про Україну.
"У мирному житті я не звикла до уваги. Та мільйони людей читають Vogue, і поговорити з ними безпосередньо було моїм обов'язком. І це був цікавий досвід", - сказала вона.
Минулого тижня Зеленська провела Саміт перших леді та джентльменів, на якому були присутні партнери світових лідерів. Під час зустрічі йшлося про війну в Україні та необхідну допомогу.
"У перших леді немає можливості впливати політично, але ми маємо емоційний вплив. Ми розуміємо одна одну, ми відчуваємо одна одну", - сказала вона.
Зеленська також зазначила, що дуже важливо, щоб країна працювала, а люди рухалися вперед.
"Країна має вижити, країна має зберегти якусь форму нормальності. Навіть солдати кажуть своїм друзям піти випити кави, подивитись фільм, насолодитися тим миром, який у вас є. Ми на передовій, щоб дати вам цей мир", - зазначила вона.