Олена Зеленська: "Мільйони людей читають Vogue, і говорити з ними - мій обов’язок"

22 хвилин(и) тому

В інтерв'ю BBC Олена Зеленська прокоментувала свою нещодавню появу на обкладинці Vogue. Вона сказала, що це чудова можливість вкотре нагадати про Україну.

"У мирному житті я не звикла до уваги. Та мільйони людей читають Vogue, і поговорити з ними безпосередньо було моїм обов'язком. І це був цікавий досвід", - сказала вона.

Минулого тижня Зеленська провела Саміт перших леді та джентльменів, на якому були присутні партнери світових лідерів. Під час зустрічі йшлося про війну в Україні та необхідну допомогу.

"У перших леді немає можливості впливати політично, але ми маємо емоційний вплив. Ми розуміємо одна одну, ми відчуваємо одна одну", - сказала вона.

Зеленська також зазначила, що дуже важливо, щоб країна працювала, а люди рухалися вперед.