Скелет горгозавра продали на аукціоні за $6 млн. Чому їх віддають приватним власникам

Горгозавр бродив по Землі близько 77 мільйонів років тому

Автор фото, Getty Images

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Горгозавр бродив по Землі близько 77 мільйонів років тому

Рідкісний скелет динозавра продали у США невідомому покупцеві за понад 6 млн доларів.

Скелет виставили й продали на аукціоні історії природи Sotheby's у Нью-Йорку в четвер.

Скам'янілі рештки, виявлені 2018 року, належать горгозавру - далекому родичу сумнозвісного й небезпечного тиранозавра рекса.

Анонімний покупець матиме унікальну можливість ще й дати ім'я жорстокому хижаку.

Скелет динозавра на аукціоні Sotheby's продають вдруге. Вперше скам'янілі рештки прадавньої тварини - це був тиранозавр на прізвисько Сью - продали чиказькому музею Філд у 1997 році за 8,36 млн доларів.

Очікувалося, що й горгозавр приверне ставки до 8 млн доларів.

Це єдиний екземпляр у своєму роді, який виставили на продаж приватним власникам. У світі існує лише 20 решток динозаврів, схожих на ці.

Горгозавр блукав Землею близько 77 мільйонів років тому і, як і тиранозавр, мав велику голову, рот, повний вигнутих гострих як леза зубів, та маленькі передні кінцівки з двома пальцями.

Попри те, що він був менший на зріст за свого кузена тиранозавра, він був швидшим, жорстокішим і мав сильніший укус, розрахований на "вгризання у товсту шкіру та глибоке проникнення у плоть жертви", йдеться в описі Sotheby's.

Автор фото, Reuters

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Скам'янілість виявили на приватній території в американському штаті Монтана. Тому він і належить власникам цієї землі.

Скелет містить 79 кісткових елементів і має 3 метри заввишки та 7 метрів завдовжки.

Хоча прізвисько горгозавра ще не було офіційно оголошено, "Чудовий Джордж" лідирує серед підписників Sotheby's у соціальних мережах.

Серед інших об'єктів природної історії, виставлених на аукціон у четвер, цілий корінний зуб тиранозавра, проданий за понад 100 тис. доларів, череп трицератопса, який продали за 661 500 доларів, і череп шаблезубого тигра.

Світовий рекорд ціни на рештки динозавра залишається 31,8 мільйона доларів. Скелет продали на онлайн-аукціоні приватному покупцеві у 2020 році.

Деякі експерти стурбовані продажем скелетів динозаврів на приватному ринку.

"Така скам'янілість є частиною нашої спільної природної спадщини, пережитком минулого Землі, який має стосунок до всіх нас", - каже Девід Поллі, професор Університету Індіани та колишній президент Товариства палеонтології хребетних.

"Я вважаю, що всі такі скам'янілості повинні бути передані громадськості, де їх зможуть вивчати й роздивлятись учені та відвідувачі музеїв".

Грегорі М. Еріксон, професор анатомії та палеобіології хребетних з Університету штату Флорида, сказав ВВС, що він стурбований тим, що продаж скелета з аукціону створює хибне уявлення про те, "що це просто будь-який інший товар, який можна купити за гроші, а не наукова цінність".

Він також додав, що такі аукціони й ажіотаж навколо них є продуктом нашої "динозавроманії".

"Люди з дитинства захоплюються динозаврами, тож я розумію, чому люди купують їхні скелети", - сказав він.

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