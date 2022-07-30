Видали заміж ще дитиною. В Ірані за вбивство чоловіка стратили жінку

Себастьян Ушер і Лео Сандз

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту в Лондоні проти застосування смертної кари в Ірані у 2020 році

Влада Ірану стратила трьох жінок у середу за вбивство своїх чоловіків, повідомляє правозахисна благодійна організація.

За даними Іранської правозахисної групи, вони були серед 32 осіб, страчених лише за минулий тиждень.

Серед них була жінка, засуджена за вбивство чоловіка, за якого вона вийшла заміж у віці 15 років.

Вважається, що влада суттєво посилила застосування смертної кари, стративши цього року вдвічі більше людей, ніж минулого року.

Правозахисні групи повідомляють, що в Ірані також страчують більше жінок, ніж у будь-якій іншій країні, більшість із яких, як вважають, були визнані винними у вбивстві своїх чоловіків.

У середу іранська правозахисна група повідомила, що колишню малолітню наречену Сохейлу Абаді повісили у в'язниці після того, як її засудили за вбивство її чоловіка. Вона вийшла заміж за нього 10 років тому, коли їй було 15 років.

Повідомляється, що суд, ухваливши вирок, заявив, що мотивом вбивства були "сімейні сварки".

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Дві інші жінки, страчені у середу, також були засуджені за вбивство своїх чоловіків, повідомляє група.

Активісти кажуть, що багато справ стосуються звинувачень у домашньому насильстві, але іранські суди часто не беруть це до уваги.

Точні цифри щодо кількості страчених відсутні, тому що влада Ірану не оголошує офіційно всі випадки виконання смертних вироків.

Згідно з дослідженням, опублікованим у квітні двома правозахисними групами, лише 16,5% страт, які, як вважають, були здійснені в Ірані минулого року, були оголошені офіційними особами.

Звіти цього року свідчать про те, що застосування смертної кари з того часу зросло ще більше.

Цього тижня правозахисна організація Amnesty International звинуватила Іран у тому, що він протягом останніх місяців розпочав "жахливу" серію страт.

За перші шість місяців 2022 року вбили понад 250 людей, це більш ніж удвічі перевищує кількість страчених за аналогічний період попереднього року.

"Державна машина здійснює масові вбивства в усій країні, огидно посягаючи на право на життя", - сказала Даяна Елтахаві, заступник регіонального директора Amnesty International.

Етнічні меншини також надмірно представлені у статистиці.

Попри те, що представники меншини белуджів становлять близько 5% від загального населення Ірану, серед страчених цього року кожен четвертий належав до цього етносу, повідомляє Amnesty International.