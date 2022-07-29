Гліб Бабіч. На фронті загинув військовий, поет і волонтер
На війні загинув Гліб Бабіч — військовий, поет, керівник громадської організації "Республіка. Брати по Зброї".
Про смерть 51-літнього Гліба Бабіча повідомили у видавництві "Білка", де вийшла його книжка віршів.
Донька Гліба Бабіча Дарка Бабіч опублікувала у фейсбуці вірш, присвячений батьку:
Я маю писати, любити,
Але ти про це не почуєш,
Але ти нічого не скажеш…
Татусю, я буду сильніша.
Але мені поки що важко.
Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві.
До війни 2014 року займався бізнесом, писав музику, тексти пісень. У Миколаєві організував студію звукозапису, в якій працював з 12 років, там записувалися не лише українські, а й закордонні музиканти.
У 2014 році пішов добровольцем в АТО, мав позивний "Лєнтяй". Заснував і керував волонтерською ветеранською організацією "Республіка. Брати по Зброї", яка має осередки по всій Україні.
Під час служби у 10 гірсько-штурмовій бригаді Гліб Бабич написав їхній гімн "Подай зброю мені, брате", який виконав український рок-гурт "Kozak System".
У 2021 році вийшла збірка вірші Гліба Бабіча про війну.
У 2022 році "Kozak System" випустили кліп на ще одну пісню на слова Бабіча - "Мольфар".
Разом з цим гуртом Гліб Бабіч написав також пісні "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Ті, що тримають небо над Різдвом".
Навесні 2022 року Гліб Бабіч знову пішов до війська. Він воював і продовжував займатися волонтерством.
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Кінець подкаст
Сьогодні друзі згадують Гліба і його вірші:
"Незалежно від щільності бою,
Не хвилюйся — все буде, як треба.
Що б не сталося - знаєм - над нами
Ти спокійно триматимеш небо…"
"Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета…Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… Ти відірвав сьогодні шматок мого", - написав у фейсбуці Іван Леньо, фронтмен "Kozak System".
Про смерть поета повідомив у фейсбук п'ятий президент Петро Порошенко:
"Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї — вбий за неї!", — це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому — шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо".
"Я буду сумувати за тобою, Гліб Бабіч. Так, я знаю, що зустрінемося. Я все знаю, але не можу втримати сліз", — написала волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра).
"Прощавай, мій прекрасний друг, Гліб Бабіч. Дякую за твоє яскраве життя, за твої вірші. Не забуду тебе ніколи", - йдеться у дописі директорки видавництва "Білка" Ірини Білоцерковської.
"Дякую тобі за поради, дякую за підтримку і низький уклін за службу", — написав спікер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
Депутатка Ірина Геращенко згадує його волонтерську діяльність: "Мені здається, немає такої бригади, де б він не побував, куди б не привіз допомогу... Настільки справжній, що коли брався за щось - облаштування військового побуту, розвідка, бій, організація відрядження, волонтерство, акція, військове завдання - ми знали, що все буде чудово"
24 липня 2022 року Гліб Бабіч перепублікував у фейсбуці свій відомий вірш:
Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"
Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,
Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.
У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.
29 липня рок-гурт "Kozak System" випустив їхню останню пісню з Глібом Бабичем "Не покинь".
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