Гліб Бабіч. На фронті загинув військовий, поет і волонтер

41 хвилин(и) тому

Автор фото, фейсбук Ірина Геращенко

На війні загинув Гліб Бабіч — військовий, поет, керівник громадської організації "Республіка. Брати по Зброї".

Про смерть 51-літнього Гліба Бабіча повідомили у видавництві "Білка", де вийшла його книжка віршів.

Донька Гліба Бабіча Дарка Бабіч опублікувала у фейсбуці вірш, присвячений батьку:

Я маю писати, любити,

Але ти про це не почуєш,

Але ти нічого не скажеш…

Татусю, я буду сильніша.

Але мені поки що важко.

Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві.

До війни 2014 року займався бізнесом, писав музику, тексти пісень. У Миколаєві організував студію звукозапису, в якій працював з 12 років, там записувалися не лише українські, а й закордонні музиканти.

У 2014 році пішов добровольцем в АТО, мав позивний "Лєнтяй". Заснував і керував волонтерською ветеранською організацією "Республіка. Брати по Зброї", яка має осередки по всій Україні.

Під час служби у 10 гірсько-штурмовій бригаді Гліб Бабич написав їхній гімн "Подай зброю мені, брате", який виконав український рок-гурт "Kozak System".

У 2021 році вийшла збірка вірші Гліба Бабіча про війну.

У 2022 році "Kozak System" випустили кліп на ще одну пісню на слова Бабіча - "Мольфар".

Разом з цим гуртом Гліб Бабіч написав також пісні "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Ті, що тримають небо над Різдвом".

Навесні 2022 року Гліб Бабіч знову пішов до війська. Він воював і продовжував займатися волонтерством.

Автор фото, Неллі Спіріна, фейсбук ГО Справа Громад

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Сьогодні друзі згадують Гліба і його вірші:

"Незалежно від щільності бою,

Не хвилюйся — все буде, як треба.

Що б не сталося - знаєм - над нами

Ти спокійно триматимеш небо…"

"Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета…Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… Ти відірвав сьогодні шматок мого", - написав у фейсбуці Іван Леньо, фронтмен "Kozak System".

Про смерть поета повідомив у фейсбук п'ятий президент Петро Порошенко:

"Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї — вбий за неї!", — це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому — шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо".

"Я буду сумувати за тобою, Гліб Бабіч. Так, я знаю, що зустрінемося. Я все знаю, але не можу втримати сліз", — написала волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра).

"Прощавай, мій прекрасний друг, Гліб Бабіч. Дякую за твоє яскраве життя, за твої вірші. Не забуду тебе ніколи", - йдеться у дописі директорки видавництва "Білка" Ірини Білоцерковської.

"Дякую тобі за поради, дякую за підтримку і низький уклін за службу", — написав спікер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

Депутатка Ірина Геращенко згадує його волонтерську діяльність: "Мені здається, немає такої бригади, де б він не побував, куди б не привіз допомогу... Настільки справжній, що коли брався за щось - облаштування військового побуту, розвідка, бій, організація відрядження, волонтерство, акція, військове завдання - ми знали, що все буде чудово"

24 липня 2022 року Гліб Бабіч перепублікував у фейсбуці свій відомий вірш:

Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"

Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,

Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.

У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.

29 липня рок-гурт "Kozak System" випустив їхню останню пісню з Глібом Бабичем "Не покинь".