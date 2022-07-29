Тортури ножем українського полоненого. Україна вимагає справедливості

1 година тому

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO

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Напередодні в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Згодом український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що закатованого чоловіка застрелили. Він оприлюднив фото тіла, яке тягнуть мотузками.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у зв'язку з появою відео катувань Україна готує звернення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.

Україна буде вимагати фіксації воєнного злочину і порушення норм Женевської конвенції.

Лубінець наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. "Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду - виконавці і командири повинні нести відповідальність за це", - зазначив омбудсмен.

В офісі президента заявили, що кожного, хто був причетний до катувань, ідентифікують.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група росіян-нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав у твіттер радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Пол Массаро, радник уряду США, назвав катування росіянами "безмежним злом".

"Варварство і аморальність російських загарбників викликає обурення. Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей, знищення міст. Безмежне зло", - написав у твіттері пан Массаро і закликав надати Україні танки і всю необхідну зброю, щоб "покласти край цьому злочину проти людства".

"Воєнні злочини Росії в Україні є образою всього людства", - заявив радник уряду США.

Журналісти ідентифікували можливого виконавця катувань.

29 липня Генштаб ЗСУ заявив про обстріли росіянами колонії в Оленівці, щоб приховати тортури полонених.

Не робити такого у відповідь

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Українці у соцмережах висловлюють свій біль, співчуття і гнів через побачене на відео. Лунають думки, що тепер з полоненими росіянами будуть чинити так само.

Правозахисники закликають не давати емоціям домінувати, бо мета таких відео - це викликати лють, жагу помсти серед українців.

На думку Тетяни Печончик, голови правління "ZMINA. Центр прав людини", поширення таких відео - це чергова інформаційна психологічна операція росіян.

"На це не можна вестися з кількох причин. Перша. Нам треба визволяти українських військовополонених та формувати обмінний фонд. На жаль, кількість наших військових у російському полоні в рази більша, ніж їхніх у нас", - зазначила правозахисниця.

Крім того, Росія стикається із нестачею людських ресурсів для продовження наступу, адже мобілізовані відмовляються воювати.

"Щоб збільшити бажання росіян іти на війну, намагаються викликати бажання помсти із їхнього боку, показати, що "злісні укри" теж знущаються з "їхніх хлопчиків", топчуться над їх "чоловічою гідністю", - зазначила Тетяна Печончик.

Правозахисники застерігають, що, допускаючи таке, "ми не тільки відступаємо від принципів міжнародного гуманітарного права, але й уподібнюємося країні-агресору, стаємо на сторону варварства".

"Катування українського військовослужбовця мають бути ретельно розслідувані, докази зібрані, а винні рашисти понесуть відповідальність та спокутуватимуть це до кінця своїх днів", - заявила Тетяни Печончик.

На думку військового аналітика Ігаля Левіна, цим відео росіяни хочуть зробити українських військових жорстокішими, щоб вони не брали солдатів РФ у полон. Адже російському угруповуванню під Херсоном загрожує повна блокада.

"Це потенційний контингент для здачі в полон. РФ намагається зараз усіма силами зробити більш жорстокими наших солдатів і залякати своїх, щоб перші не брали полонених, а другі не сміли здаватися. Мушу вкотре наголосити, що це не щось нове, вони це вже обкатували у своїх каральних операціях в Ічкерії", - написав Ігаль Левін у фейсбуці.