Загибель полонених в Оленівці. Партизанський рух на Херсонщині. Теленовини ВВС
У випуску 29 липня:
- Удар по Оленівці. Україна звинувачує Росію у катуванні та вбивстві військово-полонених. Що відомо?
- Контрнаступ на півдні України. Чи пов'язані обстріли із просуванням українських військ?
- Рух опору на Херсонщині. Кореспонденти BBC поспілкувалися із місцевими партизанами. Екслюзивний матеріал.
- Німеччина продасть Україні сотню гаубиць PzH 2000. Це одні із найкращих артилерійських самохідних систем у світі.
- Заходу загрожує ядерна війна. Про це заявив радник із національної безпеки Британії Стівен Лавгроув. Він виступав із промовою в аналітичному центрі у Вашингтоні. Що означають такі попередження?
- Турне Лаврова в Африці. Чи досягла Росія того, що хотіла?
- Президент Зеленський поїхав до Одеси. Заявив: Україна готова виконувати зернову угоду.
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