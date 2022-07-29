Загибель полонених в Оленівці. Партизанський рух на Херсонщині. Теленовини ВВС

У випуску 29 липня:

  • Удар по Оленівці. Україна звинувачує Росію у катуванні та вбивстві військово-полонених. Що відомо?
  • Контрнаступ на півдні України. Чи пов'язані обстріли із просуванням українських військ?
  • Рух опору на Херсонщині. Кореспонденти BBC поспілкувалися із місцевими партизанами. Екслюзивний матеріал.
  • Німеччина продасть Україні сотню гаубиць PzH 2000. Це одні із найкращих артилерійських самохідних систем у світі.
  • Заходу загрожує ядерна війна. Про це заявив радник із національної безпеки Британії Стівен Лавгроув. Він виступав із промовою в аналітичному центрі у Вашингтоні. Що означають такі попередження?
  • Турне Лаврова в Африці. Чи досягла Росія того, що хотіла?
  • Президент Зеленський поїхав до Одеси. Заявив: Україна готова виконувати зернову угоду.

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