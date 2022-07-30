Шок і варварські акти. Світ засуджує масове вбивство в Оленівці українських полонених

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ці уламки міноборони РФ називає залишками ракети HIMARS, якою нібито обстріляли колонію в Оленівці

В Україні не підтверджують справжність списків загиблих українських військовополонених в Оленівській колонії 29 липня, які поширило міністерство оборони Росії.

У цьому списку вказуються прізвища, імена та рік народження 48 загиблих, імена ще двох не називають, але пишуть, що вони померли по дорозі у лікарню. Також у списку 73 прізвища поранених.

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Патронатна служба "Азову" заявила, що не може ані підтвердити, ані спростувати ці повідомлення і перевіряє їхню достовірність.

"Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", - наголошують в "Азові".

Раніше екскомандир "Азову" Андрій Білецький підтвердив загибель частину азовців.

Багато азовців, які здались у полон в Маріуполі, перебували саме в Оленівці.

У міжнародному комітеті Червоного Хреста заявляють, що є звичайною практикою повідомляти інформацію про загиблих лише родичам, маючи конкретні докази, а не публічно. МКЧХ подав запит до представників влади самопроголошеної "ДНР", аби потрапити до Оленівської колонії.

Автор фото, Reuters

Українські полонені загинули 29 липня від вибухів в одному з бараків колонії. Серед них були бійці полку "Азов".

Інформацію про це поширили в самопроголошеній "ДНР" і в Росії, звинувативши в обстрілах ЗСУ. Вони повідомляли про понад 50 загиблих та понад 100 поранених внаслідок влучання ракети HIMARS, якою нібито обстріляли колонію в Оленівці.

Україна ці звинувачення заперечує і каже, що це був цілеспрямований теракт Росії. Київ наводить докази, що свідчать про те, що вибух стався всередині приміщення, а полонені - імовірно - на момент вибуху вже могли бути мертві.

Згодом в "ДНР" повідомили, що жоден співробітник колонії не постраждав.

Українські силові структури оприлюднили спільну заяву, у якій вимагають допустити в колонію представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Червоний Хрест намагається потрапити у колонію

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Фахівець зі зв'язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко повідомив РБК-Україна, що співробітники організації намагатимуться потрапити до Оленівки, щоб перш за все, надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, а також евакуювати їх, якщо буде можливість.

"І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації, яку надалі ми передамо родичам полонених", - заявив Власенко.

"Якщо родичі звернуться до нас і повідомлять ім'я та прізвище людини і у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати. Тільки родичам ми можемо це повідомити", - сказав представник МКЧХ Олександр Власенко в інтерв'ю "Суспільне ТБ".

Він також повідомив, що у день трагедії в Оленівці співробітників МКЧХ чи незалежних представників, від яких би вони могли отримати інформацію, не було.

"Ми попросили відповідні структури в Донецьку, щоб ми змогли туди потрапити якомога швидше", - сказав Олександр Власенко.

До колонії хоче потрапити також уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець. Він закликає МКЧХ і місію ООН допустити його до закладу на окупованій території і запросити туди російського омбудсмена Тетяну Москалькову.

Автор фото, ГУР МО україни Підпис до фото, У травні "азовців" з Маріуполя забрали до Оленівської колонії

"Нелюдські, варварські акти" - ЄС

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

"Європейський Союз найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до них і є воєнними злочинами", - йдеться в заяві Борреля, поширеній Європейською службою зовнішніх дій.

Дипломат ЄС наголосив, що виконавці воєнних злочинів, а також відповідальні за них державні службовці та військові представники, будуть притягнуті до відповідальності.

З аналогічною заявою виступила Організація Обʼєднаних Націй.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Барак, в якому перебували українські полонені, згорів ущент

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що в організації шоковані вибухами в окупованій Оленівці.

"Ми шоковані фото людей, убитих в Оленівці. Напад на цивільних осіб і осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), може бути розцінений як воєнний злочин. Цей інцидент необхідно швидко і результативно розслідувати, а винних притягти до відповідальності", - написала Лубрані у твіттері ввечері 29 липня.

Але Росія і далі наполягає, що удар по Оленівці здійснили ЗСУ. Про це перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив у Нью-Йорку постійним членам Ради безпеки ООН, повідомляють російські державні ЗМІ.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина дедалі тривожнішої картини найгірших порушень прав людини і можливих воєнних злочинів, які здійснюються на окупованому Сході України безкарно", - написала у своєму твіттері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.