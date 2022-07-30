"Тепла взимку в Донецькій області не буде". Уряд оголосив обов'язкову евакуацію

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Уряд України оголосив обов'язкову евакуацію жителів Донецької області у більш безпечні регіони через постійні обстріли, а головне - через загрозу замерзнути взимку.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що в Донецькій області зруйновані газопроводи, через що опалювати міста і села не буде можливості.

За її даними, на сьогодні в області лишається 200-220 тисяч людей, з них 52 тисячі - діти.

"Газогони, які можна було поремонтувати, були відремонтовані, але ворог знову і знову все знищує. Немає належного електропостачання. Тому тепла в Донецькій області в зимовий період не буде", - наголосила вона в ефірі національного телемарафону 30 липня.

Також Росія оголосила про намір захопити усю територію області. Хоча експерти вказують, що її наступ на Донбасі практично захлинувся.

Ірина Верещук повідомила, що напередодні кабінет міністрів створив штаб з евакуації жителів Донеччини, який вона очолила.

"Створений штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу", - каже Верещук.

Обов'язково, але не примусово

Представниця уряду наголосила, що ідеться про обов'язкову, а не про добровільну евакуацію.

Вона нагадала, що кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи і закликала дорослих відповідально поставитися до загроз, що реально існують для тисяч дітей в області.

"Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку", - наголосила Ірина Верещук.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Ірина Верещук закликає евакуюватися вже зараз, не чекаючи осені чи зими.

Водночас представниця уряду сказала, що у разі відмови від евакуації людина має підписати відповідну заяву.

"Силоміць ми нікого не можемо забирати", - визнала вона.

Ірина Верещук повідомила, що до штабу з евакуації увійшли керівники тих областей, куди планується евакуювати жителів Донеччини.

Вона запевняє, що план евакуації затверджений і місць для евакуйованих у цих областях вистачить. Ідеться про центральні та західні області України.

Вона звернулася до мешканців Донеччини: "Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв'язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Багато населених пунктів на Донбасі зруйновані вщент

Найскладніша зима. Не тільки на Донбасі

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Нещодавно глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляв, що кількість людей, що лишаються в області, може становити 300 тисяч.

Він каже, що особливу стурбованість викликає ситуація в багатоповерхівках, де у людей не буде жодної альтернативи зігрітися.

Павло Кириленко теж закликав усіх жителів з Донецької області виїхати якнайшвидше.

Водночас експерти прогнозують, що цьогорічна зима буде однією з найскладніших для всієї України.

Російські удари по українській інфраструктурі, зокрема, й енергетичній, є одними із найсерйозніших втрат за час війни.

Постраждала не лише система, яка забезпечує стале постачання пального, - НПЗ, нафтобази, мережі автозаправок.

Під ударом опинилися підприємства, що видобувають газ і вугілля, атомні та теплові станції, ЛЕП та трубопроводи, якими електрика, газ та тепло надходять у домівки українців, газорозподільчі мережі та комунальні об'єкти інфраструктури.