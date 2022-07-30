Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн. Це призвело до скандалу

1 година тому

Автор фото, Alexander Historical Auctions Підпис до фото, Вважається, що годинник подарували Гітлеру у 1933 році

Годинник, який, як стверджується, належав нацистському лідеру Адольфу Гітлеру, продали за 1,1 мільйона доларів на аукціоні у США.

На годиннику Huber, проданому анонімному учаснику торгів, зображена свастика та вигравірувані ініціали "АГ" (AH).

Діячі єврейської громади виступили перед аукціоном Alexander Historical Auctions у Меріленді, засудивши торги.

Однак аукціонний дім, який раніше вже продавав нацистські пам'ятні речі, заявив німецьким ЗМІ, що його метою було зберегти історію.

Адольф Гітлер очолював нацистську Німеччину між 1933 і 1945 роками, організувавши систематичні вбивства 11 мільйонів людей, шість мільйонів з яких були вбиті через те, що вони були євреями.

В описі годинника зазначено, що його, можливо, подарували лідеру нацистів на день народження в 1933 році, коли він став канцлером Німеччини.

В описі також припускається, що годинник забрали як сувенір під час штурму французькими солдатами Бергхофа, гірського маєтку Гітлера, у травні 1945 року.

Тоді вважалося, що годинник перепродали, а власники передавали його з покоління у покоління.

Серед інших лотів аукціону була сукня, яка належала дружині Гітлера, Єві Браун, а також фотографії нацистських чиновників з автографами. А ще вишита на тканині зірка Давида зі словом Jude, німецькою "єврей".

Під час Голокосту нацисти змушували євреїв носити на одязі жовті позначки, щоб ізолювати та переслідувати їх.

У відкритому листі, підписаному 34 єврейськими лідерами, продаж нацистських речей назвали "огидним" і закликали зняти лоти з аукціону.

Автор фото, Alexander Historical Auctions Підпис до фото, На годиннику вигравірувано три дати - день народження Гітлера, день, коли він став канцлером Німеччини і коли нацистська партія перемогла на виборах

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Рабин Менахем Марголін, голова Європейської єврейської асоціації, сказав, що аукціон "сприяє тим, хто ідеалізує те, що відстоювала нацистська партія".

"Хоча очевидно, що уроки історії потрібно засвоїти - а підтвердженим нацистським артефактам дійсно місце в музеях або вищих навчальних закладах - речі, які ви продаєте, до цього не відносяться", - написав він.

У розмові з німецькою пресою представники аукціону Alexander Historical Auctions заявили, що їхньою метою є збереження історії, і що багато проданих предметів зберігаються у приватних колекціях або передані музеям Голокосту.

"Незалежно від того, хороша чи погана історія, її потрібно зберегти, - сказала Deutsche Welle старший віцепрезидент Мінді Грінстайн. - Якщо ти знищиш історію, то не буде доказів того, що ці події сталися".

Документи, надані аукціонним домом, стверджують, що він не може надати доказів того, що Гітлер дійсно носив годинник. Але експертиза, проведена незалежним спеціалістом, показала, що аксесуар, "ймовірно", належить йому.

Хоча вартість годинника перевищила 1 мільйон доларів, лот не досяг попередньої оцінки аукціонного дому у суму від 2 до 4 мільйонів доларів, повідомляє Deutsche Welle.