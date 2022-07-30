Мавпяча віспа: зафіксовані перші смерті в Європі

Малу Курзіно,

BBC News

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Бразилія та Іспанія заявили про перші смертельні випадки мавпячої віспи у своїх країнах. Це перші випадки за межами Африки, та перший - зафіксовані у ЄС.

41-річний чоловік у Бразилії став першою людиною, яка померла від цього вірусу поза Африкою. Невдовзі про два летальних випадки заявила Іспанія.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією світового масштабу.

Але інфекція зазвичай протікає помірно і ризики для населення є низькими.

У п'ятницю бразильський міністр охорони здоров'я сказав, що померлий страждав від лімфоми та мав ослаблений імунітет, і "супутні захворювання погіршили його стан".

Наразі Бразилія повідомила про 1066 підтверджених випадків захворювання та 513 підозрілих випадків, які можуть виявитися мавпячою віспою.

Дані бразильського МОЗ свідчать про те, що понад 98% підтверджених випадків були у чоловіків, які мають секс з чоловіками.

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Незабаром після цього міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило першу в Європі смерть від вірусу - в пацієнта, який страждав від енцефаліту.

Другу смерть, пов'язану з мавпячою віспою, іспанська влада підтвердила в суботу.

Іспанське МОЗ заявило, що з 3750 хворих на мавпячу віспу, про яких їм відомо, 120 або 3,2% були госпіталізовані.

За даними центру з контролю та профілактики захворювань США, у всьому світі зареєстровано 21 148 випадків.

Вірус мавпячої віспи належить до того ж сімейства вірусів, що й віспа, хоча проходить набагато легше. Експерти кажуть, що ймовірність зараження низька.

Захворювання зустрічається переважно у віддалених частинах Центральної та Західної Африки, поблизу вологих тропічних лісів.

Представники органів охорони здоров'я рекомендують вакцинуватися людям із найвищим ризиком зараження, зокрема геям та бісексуальним чоловікам, а також деяким медпрацівникам.

Минулого тижня генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що оголошення спалаху глобальною надзвичайною ситуацією допоможе пришвидшити розробку вакцин і впровадження заходів щодо обмеження поширення вірусу.

Він зазначив, що глобально ризик захворіти на мавпячу віспу є помірним, а для Європи - високим.

Однак, додав доктор Тедрос, "це той спалах, який можна зупинити за допомогою правильних стратегій у правильних групах".

ВООЗ видає рекомендації, які, як там сподіваються, спонукають країни вжити заходів, щоб зупинити передачу вірусу та захистити тих, хто найбільше ризикує захворіти.