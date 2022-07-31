Принц Чарльз прийняв мільйон фунтів від сім'ї бін Ладена

1 година тому

Автор фото, Reuters

Принц Уельський прийняв платіж у мільйон фунтів стерлінгів від родини Осами бін Ладена, повідомляє Sunday Times.

Принц Чарльз прийняв гроші від двох зведених братів Осами бін Ладена в 2013 році, через два роки після вбивства лідера Аль-Каїди, додають у статті.

Пожертву отримав благодійний фонд принца Уельського (PWCF).

У королівській резиденції Кларенс-хаус заявили, що отримали запевнення від PWCF щодо того, що була "ретельна належна перевірка", а рішення прийняти гроші лежить на членах правління фонду.

"Будь-яка спроба схарактеризувати це інакше є хибною", - сказали вони BBC.

Кларенс-хаус також заявив, що заперечує низку пунктів, висловлених у газетній статті.

У 1994 році сім'я зреклася бін Ладена, і немає жодних припущень, що його зведені брати були пов'язані з його діяльністю.

Згідно з повідомленнями, принц Чарльз прийняв гроші від Бакра бін Ладена, який очолює багату саудівську родину, і брата Бакра Шафіка після зустрічі з Бакром у Кларенс-хаусі.

Спадкоємець престолу взяв гроші - попри заперечення радників Кларенс-хауса і PWCF, повідомляє Sunday Times з посиланням на джерела.

Проте сер Ян Чешир, голова PWCF, сказав газеті, що пожертвування 2013 року "ретельно розглянули" п'ять членів правління фонду.

"Була належна перевірка, інформація була отримана з широкого кола джерел, включно з урядом", - додав сер Ян.

"Рішення щодо пожертви було ухвалене повністю членами правління. Будь-яка спроба припустити протилежне є оманливою та неточною", - зазначив він.

PWCF надає гранти некомерційним організаціям, зареєстрованим у Великій Британії, для реалізації проєктів у Британії, країнах Співдружності та за кордоном.

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Джонні Даймонд

Кореспондент з питань королівської родини

Жодне правило не було порушено, жоден закон не був порушений. Були всі відповідні перевірки і навіть міністерство закордонних справ дало свій висновок - воно дозволило пожертву.

То чому ця новина опинилася на першій шпальті?

Джерело в Благодійному фонді принца Уельського розповіло BBC, що "гріхи батька" - тобто Осами бін Ладена - не повинні позбавляти інших членів сім'ї права робити пожертвування. Що має сенс.

Але чи справді принц Чарльз чи його найближче оточення вважали гарною ідеєю брати гроші у бін Ладенів? Або вони думали, що це нормально, якщо це ніколи не буде оприлюднено?

Адже щойно це було б оприлюднено - хоч як би багато перевірок проводили та яких правил дотримувались - це в будь-якому разі виглядало б жахливо.

Так само, як величезна грошова пожертва від колишнього прем'єр-міністра Катару або лист від близького друга та помічника принца Чарльза, який обіцяє лицарство громадянину Саудівської Аравії в обмін на значні пожертви.

Міністри та члени парламенту, зрештою, керуються виборчою урною. Королівська родина отримує своє місце та владу інакше - завдяки усталеному визнанню громадськістю того, що загалом вони створюють країні гарну репутацію.

Чи вписується в цю модель монархії пожертвування від бен Ладенів - хоч би яким далеким воно було від злодіянь людини, якого зреклася родина?

Осама бін Ладен очолював список найбільш розшукуваних злочинців у США. Вважають, що він віддав наказ про теракти в Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 2001 року, в результаті яких загинули майже 3 000 людей, зокрема 67 британців.

Його вбили американські війська в 2011 році.

Джерело PWCF повідомило BBC, що "хоча ім'я [Бен Ладен] має дуже сумну історію, гріхи батька не повинні впливати на решту сім'ї, яка є видатною в своєму регіоні".

Джерело додало, що пожертвування було схвалено Міністерством закордонних справ.

Автор фото, CNN via Getty Images Підпис до фото, Сім'я відмовилась від бін Ладена

Це не перший випадок, коли принца Чарльза та його благодійну організацію перевіряють на предмет пожертвувань.

Минулого місяця повідомляли, що принц Чарльз прийняв валізу з мільйоном євро готівкою від колишнього прем'єр-міністра Катару - одну з трьох грошових пожертв на загальну суму близько 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Тоді Кларенс-хаус заявив, що пожертви від шейха були негайно передані в одну з благодійних організацій принца, і всі необхідні правила були дотримані.

Пізніше Комісія з питань благодійності вирішила не розпочинати розслідування щодо пожертви.

У лютому столична поліція почала розслідування заяв про те, що благодійна організація запропонувала почесну допомогу громадянину Саудівської Аравії.

Кларенс-хаус заявив, що принц "не знав про ймовірну пропозицію почестей або британського громадянства на основі пожертвувань його благодійним організаціям".