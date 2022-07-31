Пекло в Оленівці. Дружини азовців вимагають повернення бійців і покарання за трагедію

50 хвилин(и) тому

Чоловік Аліни – один з оборонців Маріуполя. За наказом командування він вийшов із Азовсталі у середині травня.

Чоловік, батько та зять Анастасії також обороняли Азовсталь, а потім опинилися в російському полоні. Жінки дізналися, що їхніх рідних направили в Оленівку.

29 липня в колонії в окупованій Оленівці загинули щонайменше 50 українських військових. У момент вибуху в ангарі було 193 полонених. Відомо, що більшість загиблих – оборонці Азовсталі.

Дружини азовців стверджують, що до барака на території колонії, в якому стався злочин, військовополонених перевели за кілька днів до трагедії. Їхніх рідних немає в списку загиблих, який оприлюднили росіяни. Однак і звісток про долю їхніх чоловіків досі немає.