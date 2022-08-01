Косово відкладає нові правила, що викликали напругу. Яка ситуація у регіоні?

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Kossev Підпис до фото, У неділю у місті Косовська-Митровиця на півночі Косова включали повітряну тривогу

Влада Республіки Косово вирішила відкласти на місяць введення нових правил в'їзду для громадян Сербії, які анонсували 29 липня. Це рішення раніше викликало протести у етнічних сербів.

"Як повідомила адміністрація у Приштині, ці заходи будуть відкладені до 1 вересня, якщо в понеділок будуть прибрані барикади на пунктах пропуску на адміністративному кордоні", - каже місцеве телебачення. Зазначається, що таке рішення ухвалил на прохання американської влади.

Планувалося, що з 1 серпня громадянам, які бажають в'їхати в Косово за сербським посвідченням особи, необхідно буде отримати спеціальну декларацію на в'їзд та виїзд з країни терміном на три місяці. Цей документ видаватимуть при перетині наземного кордону, а також в аеропорту.

Крім того, водії на машинах з сербськими номерами повинні будуть переоформити їх на косівські, щоб потрапити на територію республіки.

Нові обмеження в основному стосуються жителів Косівської-Митровиці - міста на півночі Косова, де проживають переважно етнічні серби.

Сербія не визнає незалежності Косова (як і Росія) і тому вважає це місто своєю територією.

У неділю жителі Косівської-Митровиці почали встановлювати барикади, а також включати сирени повітряної тривоги. За даними ЗМІ, поліція повідомила про стрілянину в кількох містах на півночі республіки, постраждалих немає.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сербія, як і Росія, не визнає незалежності Косова

Як повідомляє портал KosSev, у неділю в Косівській-Митровиці з'явилися написи: "Не здаватися, залишати сербське посвідчення особи".

Поліція Косова закрила два неземних переходи з Сербією.

Міноборони Сербії заперечило повідомлення про розташування своїх військ на території Косова.

"Сербія не перетинала адміністративну лінію та не ввійшла не територію Косова та Метохії", - заявляють у відомстві.

У свою чергу поліція в Косові заявила, що не планує проводити будь-які операції на півночі.

"Поширювалась неправдива інформація, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, це не відповідає дійсності", - сказав журналістам один із високопоставлених співробітників поліції.

Міжнародні сили безпеки в Косово (КFOR) заявили, що у разі необхідності готові втрутитися в ситуацію.

Президент Сербії Александр Вучич обвинуватив владу Приштини у переслідуванні етнічних сербів у Північному Косові.

"Вони вирішили нав'язати те, що не мають права нав'язувати, передусім жителям півночі Косова та Метохії", - сказав він.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що рішення Приштини - це відповідь на те, що "Сербія почала реалізовувати 11 років тому".

Белград спочатку взагалі не пускав до себе машини з косівськими реєстраційними знаками, а в 2011 році дозволив за умови виплати особливого мито. У результаті водії, які часто їздять у Сербію, воліли користуватися сербськими номерами.

Обмеження для водіїв авто на сербських номерах влада Приштини уже вводила у вересні минулого року. Тоді це розпорядження обернулося протестами і блокадою з боку етнічних сербів, які живуть на півночі Республіки Косово.