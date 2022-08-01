Сіамських близнюків роз'єднали за допомогою віртуальної реальності
Бразильських близнюків, з'єднаних головами, вдалося роз'єднати за допомогою віртуальної реальності.
Трирічних Бернардо та Артура Ліма прооперували в Ріо-де-Жанейро за допомогою лікарів із лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні.
Медики кілька місяців випробовували технології з використанням віртуальних проєкцій близнюків, зроблених на основі КТ і МРТ.
Хірург Нур уль Овасе Джілані назвав це "технологіями космічної ери".
За інформацією благодійної організації Gemini Untwined, заснованої Джілані у 2018 році, яка фінансувала операцію, це був один із найскладніших випадків роз'єднання.
Джілані розповів, що вперше хірурги в різних країнах за допомогою спеціальних гарнітур оперували в одній "кімнаті віртуальної реальності" разом.
Близнюкам зробили сім операцій, з яких лише остання операція тривала понад 27 годин, до яких було залучено 100 медичних працівників.
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Кінець подкаст
"Це просто дивовижно. Це справді чудово - бачити анатомію та робити операцію, перш ніж наражати дітей на ризик, - прокоментував Джілані віртуальний аспект операції інформаційній агенції PA. - Можете собі уявити, як це заспокоює хірургів".
"У певному сенсі ці операції вважаються найскладнішими в наш час, і виконувати їх у віртуальній реальності - це наче відправити людину на Марс", - додав він.
Він сказав, що через попередні невдалі спроби розділити хлопчиків завдання ускладнювала наявність рубцевої тканини, і він справді боявся цієї ризикованої процедури.
Після 27-годинної операції, під час якої він робив лише чотири 15-хвилинні перерви, щоб поїсти та випити води, лікар був повністю виснажений, але йому було дуже радісно бачити щасливу родину хлопчиків після її успішного завершення.
Він додав, що, як і у всіх сіамських близнюків після роз'єднання, артеріальний тиск і частота серцевих скорочень хлопчиків "зашкалювали" - поки вони не возз'єдналися через чотири дні й не взялися за руки.
Близнюки успішно одужують у лікарні, й на них чекає шість місяців реабілітації.
Нове життя
Для Джілані це була шоста операція з роз'єднання разом із з Gemini Untwined - раніше він оперував близнюків з Пакистану, Судану, Ізраїлю та Туреччини.
Він керував процедурою разом із доктором Габріелем Муфарреджем, керівником відділення дитячої хірургії в Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer у Бразилії.
Доктор Муфарредж сказав, що лікарня, де він працює, спостерігає за хлопчиками два з половиною роки, і їхнє роз'єднання подарує їм нове життя.
"Відтоді як два з половиною роки тому батьки хлопчиків приїхали з регіону Рорайма до Ріо, щоб звернутися по нашу допомогу, вони стали частиною нашої сім'ї тут, у лікарні. Ми раді, що операція пройшла так добре", - сказав він.
Бернардо та Артур, яким майже чотири роки, є найстаршими близнюками-краніопагами, тобто близнюками зі злитим мозком, яких вдалося роз'єднати.
За даними благодійної організації, сіамські близнюки народжуються лише раз на 60 000 пологів, і лише 5% з них є краніопагами.