Чубайс, що покинув РФ після вторгнення в Україну, в лікарні з синдромом Гієна-Барре. Що це за хвороба

27 хвилин(и) тому

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Колишній високопосадовий російський чиновник Анатолій Чубайс госпіталізований із рідкісним синдромом Гієна Барре, що викликає втрату контролю над кінцівками, повідомили джерела в його оточенні.

У березні Чубайс покинув свою останню офіційну посаду в РФ, а заразом і країну.

У 90-і роки він керував програмою приватизації в Росії, найбільше відомий саме за цю діяльність.

Спочатку про хворобу Чубайса повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак з посиланням на дружину політика. За її даними, Чубайс перебував у реанімації.

Йому "стало погано, раптово почали відніматися руки та ноги", додала вона.

"Я госпіталізований до однієї з європейських клінік з діагнозом - синдром Гієна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний", - цитує Собчак повідомлення самого Чубайса.

У якій країні зараз перебуває Чубайс, невідомо. На початку березня повідомляли, що його бачили в Туреччині.

Пізніше інформацію про госпіталізацію Чубайса підтвердило російське агентство ТАСС із посиланням на анонімне джерело у його оточенні. За його словами, стан Чубайса в неділю вже покращився після лікування.

У березні цього року Анатолій Чубайс залишив посаду спецпредставника президента РФ з питань сталого розвитку та виїхав із Росії.

Як розповідали джерела Bloomberg, Чубайс пішов у відставку та залишив країну, пославшись на незгоду з війною Путіна в Україні.

Сам він, однак, жодних публічних заяв ні на цю, ні на інші теми після відставки не робив.

Синдром Гієна-Барре - рідкісне захворювання, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.

У важких випадках це може призводити до паралічу ніг, рук або м'язів обличчя. У 20-30% людей уражається грудна мускулатура, що утруднює дихання.

Згідно з даними Всесвітньої організації здоров'я, цей синдром може вражати людей у ​​будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дорослих чоловіків.

Більшість людей повністю одужують навіть у найважчих випадках синдрому.