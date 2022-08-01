Чубайс, що покинув РФ після вторгнення в Україну, в лікарні з синдромом Гієна-Барре. Що це за хвороба
Колишній високопосадовий російський чиновник Анатолій Чубайс госпіталізований із рідкісним синдромом Гієна Барре, що викликає втрату контролю над кінцівками, повідомили джерела в його оточенні.
У березні Чубайс покинув свою останню офіційну посаду в РФ, а заразом і країну.
У 90-і роки він керував програмою приватизації в Росії, найбільше відомий саме за цю діяльність.
Спочатку про хворобу Чубайса повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак з посиланням на дружину політика. За її даними, Чубайс перебував у реанімації.
Йому "стало погано, раптово почали відніматися руки та ноги", додала вона.
"Я госпіталізований до однієї з європейських клінік з діагнозом - синдром Гієна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний", - цитує Собчак повідомлення самого Чубайса.
У якій країні зараз перебуває Чубайс, невідомо. На початку березня повідомляли, що його бачили в Туреччині.
Пізніше інформацію про госпіталізацію Чубайса підтвердило російське агентство ТАСС із посиланням на анонімне джерело у його оточенні. За його словами, стан Чубайса в неділю вже покращився після лікування.
У березні цього року Анатолій Чубайс залишив посаду спецпредставника президента РФ з питань сталого розвитку та виїхав із Росії.
Як розповідали джерела Bloomberg, Чубайс пішов у відставку та залишив країну, пославшись на незгоду з війною Путіна в Україні.
Сам він, однак, жодних публічних заяв ні на цю, ні на інші теми після відставки не робив.
Синдром Гієна-Барре - рідкісне захворювання, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.
У важких випадках це може призводити до паралічу ніг, рук або м'язів обличчя. У 20-30% людей уражається грудна мускулатура, що утруднює дихання.
Згідно з даними Всесвітньої організації здоров'я, цей синдром може вражати людей у будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дорослих чоловіків.
Більшість людей повністю одужують навіть у найважчих випадках синдрому.