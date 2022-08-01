Ненсі Пелосі в Азії: чому її всі обговорюють

38 хвилин(и) тому

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Турне країнами Азії спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із самого його початку викликає велику увагу в світі.

Під час цієї подорожі вона відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Втім, багато хто очікує, що вона відвідає і Тайвань, що викликає різку реакцію Китаю.

Однак у пресрелізі спікерки прямого підтвердження цього немає.

Раніше влада Китаю застерегла Вашингтон про серйозні наслідки у разі, якщо візит Пелосі на Тайвань таки відбудеться.

Китайське МЗС погрожувало рішучими заходами, якщо вона прилетить на Тайвань.

1 серпня у Китаї відзначають День збройних сил.

Американські офіційні особи традиційно прилітають до Тайваню на військово-транспортних літаках.

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Пекін вважає Тайвань територією Китаю, хоча реально не контролює ні острів, ні його уряд.

Останнім спікером Палати представників, який побував на Тайвані, був республіканець Ньют Гінгріч - це сталося 1997 року.

Спікерка Палати представників, за американською конституцією, - третя за рангом посадова особа в країні, яка обійме посаду президента, якщо сам президент і віцепрезидент не зможуть виконувати свої обов'язки.

Завдання цьогорічного турне країнами Азії - "продемонструвати непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні", написала Пелосі у себе в твіттері.

У заяві пресслужби Пелосі, опублікованій у неділю, йдеться, що цей тур включає візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії і буде зосереджений "на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному управлінні в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В рамках візиту будуть також порушені теми торгівлі, кліматичної кризи та прав людини. У заяві не йдеться, чи це вичерпний список зупинок у дорозі.

Китайські офіційні особи вже обурювалися з приводу "дипломатичної взаємодії" між Тайбеєм і Вашингтоном. У квітні острів несподівано відвідали шість американських конгресменів.

США офіційно підтримують відносини з Китаєм і не визнають Тайвань незалежною державою. Незважаючи на це, Вашингтон підтримує "міцні неофіційні відносини" з Тайванем і надає йому військово-технічну допомогу.

Усю свою 35-річну кар'єру у Конгресі демократка Ненсі Пелосі активно критикувала Китай. Вона засуджувала порушення прав людини, зустрічалася з китайськими дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв розстрілу протестувальників 1989 року.

Спочатку Пелосі збиралася відвідати Тайвань у квітні 2022 року, але візит відклали після того, як у неї виявили коронавірус. Пелосі відмовилася обговорювати деталі поїздки, яка, можливо, відбудеться у серпні, але минулого тижня заявила, що "важливо продемонструвати підтримку Тайваню".

Президент Джо Байден заявив, що американські військові вважають візит Пелосі до Тайваню "не дуже гарною ідеєю на цей момент".

У складі делегації Пелосі - провідні члени Палати представників: Грегорі Мікс, Марк Такано, Сьюзан ДельБене, Раджа Крішнамурті та Енді Кім.