Українське зерно вирушило до Лівану. Чи вдасться Україні розблокувати порти?
З Одеси вирушило судно з українським зерном - вперше від початку війни Росії проти України.
RAZONI йде під прапором Сьєрра-Леоне і везе 26 тисяч тонн української кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
В одеському порту судно стояло багато місяців через російську морську блокаду.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вихід RAZONI з Одеси полегшенням для світу.
Та чи вдасться налагодити сталий експорт і чи вирішиться продовольча криза, яка нависла над світом через напад Росії на Україну?
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