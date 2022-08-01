Українське зерно вирушило до Лівану. Чи вдасться Україні розблокувати порти?

1 година тому

З Одеси вирушило судно з українським зерном - вперше від початку війни Росії проти України.

RAZONI йде під прапором Сьєрра-Леоне і везе 26 тисяч тонн української кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

В одеському порту судно стояло багато місяців через російську морську блокаду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вихід RAZONI з Одеси полегшенням для світу.

Та чи вдасться налагодити сталий експорт і чи вирішиться продовольча криза, яка нависла над світом через напад Росії на Україну?