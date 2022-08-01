Обстріл Миколаєва, перше судно з зерном, та як Пелосі може посварити США і КНР. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 1 серпня:

Обстріл Миколаєва.

Перше судно з українським зерном вийшо з Одеси.

Як зерно відчайдушно чекають в Ливані.

Про те, чи вистачить зерна самій України. Експерт.

Про обов'язкову евакуацію з Донбасу.

Поїздка Пелосі може посварити США та КНР.

Виступ Українського оркестру свободи в Альберт холі в Лондоні.

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