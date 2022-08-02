"Штучний" Казахстан та "неіснуюча" Грузія. Новий пост Медведєва видалили і пояснили зламом

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Mikhail Tereshenko/TASS

В акаунті заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у "ВКонтакті" було опубліковано пост, де від імені політика повідомлялося, що Русь "знов стане єдиною", "до приєднання Грузії її взагалі не існувало", а Казахстан - штучна держава. Пізніше пост видалили, а його появу пояснили зламом акаунту.

Запис в акаунті Медведєва з'явився близько опівночі у вівторок 2 серпня. Автор розмірковував про те, що скоро "жодних парадів суверенітетів більше не буде", а всі народи, які населяли Радянський Союз, "знов житимуть разом у дружбі та взаєморозумінні".

"Для цього ми не пошкодуємо ні сил, ні коштів, - йшлося у пості. - Після звільнення Києва та всіх територій Малоросії від банд націоналістів (...) Русь знову стане єдиною, могутньою та непереможною".

Автор тексту обіцяв, що Москва "на чолі зі слов'янським народом" піде у наступний похід для відновлення своїх кордонів, які "як відомо, ніде не закінчуються".

Як приклад наводилися Грузія та Казахстан. "Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", - сказав він.

Але до ранку цей пост видалили і офіційно пояснили зламом.

"З тим, хто зламав сторінку та опублікував цей запис, розбереться адміністрація соцмережі та ті, хто має", - повідомив "РИА Новости" помічник Медведєва Олег Осипов.

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У пресслужбі "ВКонакті" агентству Інтерфакс заявили, що скандальний пост опублікував сторонній користувач.

У "ВКонтакті" у Медведєва 2,2 млн. підписників, у Телеграмі - майже 672 тисячі.

Після початку війни з Україною Медведєв почав виявляти у соцмережах раніше невластиву йому активність, яка багато в чому складається з агресивних коментарів.

Так, у червні він розповів у своєму телеграм-каналі про свою ненависть - щоправда, не уточнив, до кого саме. "Мене часто запитують, чому мої пости в Телеграмі такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу. Вони покидьки й виродки. Вони хочуть смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - йшлося у дописі.

А 30 травня Медведєв писав, що у разі ракетних ударів по російських містах Росія може завдати ударів у відповідь по "центрах ухвалення" "злочинних рішень", частина з яких розташована "зовсім не у Києві".