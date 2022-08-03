Венедіктова поїде послом у Швейцарію? Кулеба анонсував призначення

1 година тому

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що підписав подання президенту на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

Як розповів Кулеба "Укрінформу", ідея про призначення Венедіктової народилася "в колі декількох людей - сиділи, обговорювали і була знайдена така опція".

"Це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов'язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедіктова має ці компетенції", - зазначив очільник МЗС.

У липні президент Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генпрокурорки, а Івана Баканова - з посади голови СБУ.

Свої рішення щодо Баканова та Венедіктової він пояснив тим, що до них є багато питань через колабораціонізм їхніх підлеглих.

Реальною причиною відставки експерти називали незадоволення в офісі президента позицією прокурорки в низці питань і її певна самостійність.

Венедіктова спочатку не погоджувалась з відставкою, проте потім припинила спротив. Тоді ж у парламенті заговорили, що їй можуть дати компенсацію у вигляді роботи послом у Швейцарії.

Згодом на посаду генпрокурора Верховна Рада затвердила Андрія Костіна.

Ірина Венедіктова очолила ГПУ у березні 2020 року. До цього вона була депутаткою від "Слуги народу" та тимчасово очолювала Державне бюро розслідувань.

На посаді в.о. голови ДБР пані Венедиктова запам'яталась низкою скандалів, зокрема, щодо призначення після конкурсу своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Після початку російського вторгнення Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів РФ в Україні і стала голосом звинувачень росіян у воєнних злочинах.

Прокурори зареєстрували в Україні 22 тисячі воєнних злочинів та ідентифікували 127 підозрюваних у цих злочинах.