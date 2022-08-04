Amnesty заявила, що ЗСУ ставлять під загрозу цивільних. В офісі Зеленського відповіли

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядає будівля розбомбленої школи на Салтівці у Харкові

Правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому йдеться, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення.

Це відбувається тому, що вони нібито створюють бази та розміщують своє озброєння в житлових районах, аби відбити російське вторгнення, кажуть в організації.

В офісі президента України назвали цей звіт "дивним" і таким, що схожий на частину російської "кампанії дезінформації та пропаганди".

Про що заявили в Amnesty

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Будівля розбомбленої школи в Житомирі

Тактика українських військ розміщувати свою зброю та бази в житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, бо перетворює цивільні об'єкти на військові цілі, заявили в Amnesty.

Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується цивільна інфраструктура, зазначає організація.

У період з квітня по липень експерти організації кілька тижнів аналізували російські удари у Харківській та Миколаївській областях та на Донбасі.

Вони оглядали місця ударів, опитували тих, хто вижив, свідків та родичів жертв атак, а також вивчали супутникові знімки.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У ході розслідування Amnesty виявила докази того, що українські війська завдавали ударів із житлових кварталів, а також базувалися у цивільних об'єктах у 19 містах та селах цих регіонів.

Більшість житлових районів, де розташовувалися війська, перебували далеко від лінії фронту, і у військових були альтернативи, які не наражали б на небезпеку цивільне населення, йдеться в доповіді.

При цьому в Amnesty зазначають, що не всі російські атаки слідували цій схемі.

У деяких випадках, які Amnesty визнала воєнними злочинами Росії, експерти не виявили доказів того, що українські війська перебували на території цивільних об'єктів.

"Перебування в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права, - заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар. - Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові".

Amnesty зазначає, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не виправдовує невибіркові російські атаки, у тому числі з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів.

"Невибіркові атаки, внаслідок яких гинуть або зазнають поранень цивільні або ушкоджуються цивільні об'єкти, є воєнними злочинами", - йдеться у доповіді.

Російські військові, виправдовуючи удари по цивільних об'єктах, часто заявляють, що там розміщувались "штаби" чи "казарми" української армії.

Після смертоносного удару по Будинку офіцерів у Вінниці, в результаті якого загинули 27 людей, міністерство оборони Росії заявило, що його завдали тому, що там буцімто була нарада українських військових з іноземцями.

Україна завжди заперечувала такі заяви і наголошувала, що РФ б'є переважно по цивільних об'єктах, які не мають жодного воєнного значення.

Підпис до фото, У результаті російського ракетного удару по центру Вінниці загинули 27 людей

Що відповіли в Офісі президента

Радник голови Офісу президента Михайло подоляк заявив у коментарі ВВС News Україна, що цей звіт Amnesty йому видається "дивним" і що "Україна намагається всіма силами захистити своїх громадян".

"Росія продовжує інформаційні операції, головна мета яких - дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами та зірвати постачання зброї", - заявив радник голови ОП.

"Заява Amnesty International є вкрай дивною і виглядає органічною частиною цієї кампанії дезінформації та пропаганди. Мені видається, що це стало можливим через формування певного пропагандистського поля навколо окремих працівників (Amnesty - Ред.) в межах операції впливу чи за інших обставин", - додав він.

Подоляк також зазначив, що "єдиною реальною, доведеною та безумовною небезпекою для українців є саме російська армія".

"Воюючи з безпринципним противником, іноді в умовах міських боїв, Україна намагається всіма силами захистити своїх громадян. Для цього ми намагаємося евакуювати цивільних громадян із зони найбільш активних бойових дій - сьогодні це Донбас".

Раніше Україна оголосила про обов'язкову евакуацію з контрольованих Києвом територій Донбасу.

"З 2 серпня розпочалася обов'язкова (але не примусова) евакуація. Ми допомагаємо нашим громадянам безкоштовно виїхати у безпечні місця, розселяємо та забезпечуємо всім необхідним", - додали в ОП.

Водночас про обов'язкову евакуацію з Харківської та Миколаївської областей, які також згадані у звіті Amnesty, зараз в Україні не йдеться.

"Фальшивий баланс"

Заяву Amnesty прокоментував і очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він закинув організації спробу створити фальшивий баланс між злочинцем і жертвою.

"Така поведінка Amnesty - це не про пошук і розповідь світові правди, це про те, щоб створити фальшивий баланс між злочинцем і жертвою", - заявив він.

"Припиніть займатись створенням фальшивої реальності, де у вас всі трохи в чомусь винні. Займіться донесенням системної масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія", - закликав очільник МЗС Amnesty International.