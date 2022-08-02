Росія визнала "Азов" терористичною організацією. Що далі?

1 година тому

Автор фото, NurPhoto

Російський верховний суд визнав "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність на території Росії, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності", - цитує суддю кореспондент російського агентства "РИА Новости".

Які наслідки це матиме для українських військоповолонених із "Азова", поки що незрозуміло.

Росія називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що понад тисячу військових, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію РФ.

У травні внаслідок перемовин росіянам здалося понад дві тисячі бійців з "Азовсталі", серез яких і бійці полку "Азов". Їхня доля залишається невідомою.

"Не справжні солдати" та вбивство в Оленівці

29 липня понад 50 українських полонених загинули в колонії "ДНР" на території Оленівки. Російська сторона відразу швидко заявила, що обстріл здійснили ЗСУ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так після вибуху виглядає колонія у Оленівці, де загинуло понад 50 українських військовополонених

Україна всі звинувачення спростовує і каже, що це цілеспрямований теракт, який здійснила Росія.

Про те, що відповідальність за вбивство військовополонених лежить на Росії, у понеділок заявив генпрокурор Андрій Костін. За попередніми даними міжнародних експертів, бійців в Оленівці убили за допомогою термобаричної зброї.

Наступного дня після вбивства в Оленівці посольство Росії у Великій Британії у твіттері виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті через повішення, тому що не є "справжніми солдатами".

Що каже Женевська конвенція?

Уже сам факт того, що українських військовополонених відправили до виправної колонії у селі Оленівка порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, згідно з якою їх мають розміщувати у спецтаборах, далеко від зони бойових дій та у суворо регламентованих умовах.

Конвенція також встановлює правила судового переслідування таких осіб й забороняє утримувати їх у СІЗО та виправних колоніях без рішення суду.

Автор фото, YURIY DYACHYSHYN Підпис до фото, Багатьох азовців уже поховали в Україні. Прощання з бійцем у Львові

Багато захисників "Азовсталі" відправили до виправної колонії в Оленівку під Донецьком. Ще близько 90 людей вивезли до Росії й ув'язнили у СІЗО-2 у Таганрозі, причому членів громадської наглядової комісії до них не допускали.

За даними російського "Коммерсанта", обрати запобіжний захід тисячам військовополонених з "Азовсталі" в російських судах було складно, тому російські слідчі допитували їх "як свідків", а рішення про їх арешт перед відправленням до колонії ухвалювали "прокурори ДНР і ЛНР".

"Суди" у "ДНР"

Раніше так званий суд "ДНР" визнав двох британців та громадянина Марокко винними у спробі насильницького захоплення влади у "ДНР", а також у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Усі троє - військові ЗСУ, які підписали контракти ще до початку російського вторгнення. Усіх трьох "засудили" до страти.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма суд у самопроголошеній "ДНР" засудив до страти

Нещодавно стало відомо, що у "ДНР" вирішили "судити" ще п'ятьох узятих у полон іноземних громадян. Їх усіх обвинувачують у найманстві.

У Росії з 2014 року порушили кілька десятків справ щодо найманства росіян у Сирії та Україні, дізналася ВВС. Суди засуджували їх на строк від 2,5 до 7 років.

Найманцями переважно визнавали (й заочно також) добровольців у складі "Азова".