Американська спікерка Пелосі прибула на Тайвань. Китай протестує
На Тайвані, попри протести та погрози Пекіну застосувати силу, приблизно о 17:40 приземлився літак зі спікеркою палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
В аеропорту Тайпея її зустрічали натовпи демонстрантів з плакатами "Тайвань - це не Китай", "Тайвань любить США". На їхніх обличчях були маски кольорів українського прапора з написом "Проти вторгнення".
Втім, у столиці Тайваню проходили і прокитайські демонстрації з засудженням Пелосі.
"Візит нашої делегації на Тайвань вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню. Наші перемовини з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують нашу підтримку партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону", - відзначила Пелосі у твіттері.
За словами Пелосі, її візит не суперечить китайсько-американським угодам та домовленостям і відповідає закону США про відносини з Тайванем від 1979 року.
"Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. США продовжують протистояти одностороннім спробам змінити статус-кво", - відзначила вона в офіційній заяві.
Згідно з даними тайванських ЗМІ, 3 серпня Пелосі зустрінеться з президенткою Тайваню Цай Інвень.
Китай вже кілька днів протестує проти візиту Пелосі.
"Китай у багатьох випадках чітко висловлював свою принципову позицію та робив численні серйозні демарші на адресу США. Ми уважно стежимо за маршрутом спікера Пелосі. І якщо США й надалі підуть хибним шляхом, ми вживемо сильних і рішучих заходів для захисту нашого суверенітету та інтересів безпеки", - заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн на брифінгу незадовго до приземлення літака з Пелосі.
Також китайські ЗМІ повідомляли, що китайські винищувачі Су-35 перетинають Тайванську протоку.
Протистояння через турне Пелосі
Турне країнами Азії спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із самого його початку викликало велику увагу в світі, бо з'явилася інформація, що вона відвідає Тайвань.
Раніше влада Китаю застерегла Вашингтон про серйозні наслідки у разі, якщо візит Пелосі на Тайвань таки відбудеться.
Китайське МЗС погрожувало рішучими заходами, якщо вона прилетить на Тайвань.
Американські офіційні особи традиційно прилітають до Тайваню на військово-транспортних літаках.
Пекін вважає Тайвань територією Китаю, хоча реально не контролює ні острів, ні його уряд.
Останнім спікером Палати представників, який побував на Тайвані, був республіканець Ньют Гінгріч - це сталося 1997 року.
Спікерка Палати представників, за американською конституцією, - третя за рангом посадова особа в країні, яка обійме посаду президента, якщо сам президент і віцепрезидент не зможуть виконувати свої обов'язки.
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Кінець подкаст
Завдання цьогорічного турне країнами Азії - "продемонструвати непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні", написала Пелосі у себе в твіттері.
У заяві пресслужби Пелосі, опублікованій у неділю, йдеться, що цей тур включає візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії і буде зосереджений "на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному управлінні в Індо-Тихоокеанському регіоні".
В рамках візиту будуть також порушені теми торгівлі, кліматичної кризи та прав людини. У заяві не йдеться, чи це вичерпний список зупинок у дорозі.
Китайські офіційні особи вже обурювалися з приводу "дипломатичної взаємодії" між Тайбеєм і Вашингтоном. У квітні острів несподівано відвідали шість американських конгресменів.
США офіційно підтримують відносини з Китаєм і не визнають Тайвань незалежною державою. Незважаючи на це, Вашингтон підтримує "міцні неофіційні відносини" з Тайванем і надає йому військово-технічну допомогу.
Усю свою 35-річну кар'єру у Конгресі демократка Ненсі Пелосі активно критикувала Китай. Вона засуджувала порушення прав людини, зустрічалася з китайськими дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв розстрілу протестувальників 1989 року.
Спочатку Пелосі збиралася відвідати Тайвань у квітні 2022 року, але візит відклали після того, як у неї виявили коронавірус. Пелосі відмовилася обговорювати деталі поїздки, яка, можливо, відбудеться у серпні, але минулого тижня заявила, що "важливо продемонструвати підтримку Тайваню".
Президент Джо Байден заявив, що американські військові вважають візит Пелосі до Тайваню "не дуже гарною ідеєю на цей момент".
У складі делегації Пелосі - провідні члени Палати представників: Грегорі Мікс, Марк Такано, Сьюзан ДельБене, Раджа Крішнамурті та Енді Кім.