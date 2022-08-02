Американська спікерка Пелосі прибула на Тайвань. Китай протестує

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Момент заходу на посадку літака Ненсі Пелосі в аеропорту Тайпея на Тайвані

На Тайвані, попри протести та погрози Пекіну застосувати силу, приблизно о 17:40 приземлився літак зі спікеркою палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

В аеропорту Тайпея її зустрічали натовпи демонстрантів з плакатами "Тайвань - це не Китай", "Тайвань любить США". На їхніх обличчях були маски кольорів українського прапора з написом "Проти вторгнення".

Втім, у столиці Тайваню проходили і прокитайські демонстрації з засудженням Пелосі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ненсі Пелосі біля літака зустрічав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву

"Візит нашої делегації на Тайвань вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню. Наші перемовини з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують нашу підтримку партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону", - відзначила Пелосі у твіттері.

За словами Пелосі, її візит не суперечить китайсько-американським угодам та домовленостям і відповідає закону США про відносини з Тайванем від 1979 року.

"Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. США продовжують протистояти одностороннім спробам змінити статус-кво", - відзначила вона в офіційній заяві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В аеропорту Тайпея Пелосі зустрічали демонстранти в масках кольорів українського прапора з написом "Проти вторгнення"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, А так виглядала акція у Тайпеї проти візиту Пелосі

Згідно з даними тайванських ЗМІ, 3 серпня Пелосі зустрінеться з президенткою Тайваню Цай Інвень.

Китай вже кілька днів протестує проти візиту Пелосі.

"Китай у багатьох випадках чітко висловлював свою принципову позицію та робив численні серйозні демарші на адресу США. Ми уважно стежимо за маршрутом спікера Пелосі. І якщо США й надалі підуть хибним шляхом, ми вживемо сильних і рішучих заходів для захисту нашого суверенітету та інтересів безпеки", - заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн на брифінгу незадовго до приземлення літака з Пелосі.

Також китайські ЗМІ повідомляли, що китайські винищувачі Су-35 перетинають Тайванську протоку.

Протистояння через турне Пелосі

Турне країнами Азії спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із самого його початку викликало велику увагу в світі, бо з'явилася інформація, що вона відвідає Тайвань.

Раніше влада Китаю застерегла Вашингтон про серйозні наслідки у разі, якщо візит Пелосі на Тайвань таки відбудеться.

Китайське МЗС погрожувало рішучими заходами, якщо вона прилетить на Тайвань.

Американські офіційні особи традиційно прилітають до Тайваню на військово-транспортних літаках.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю, хоча реально не контролює ні острів, ні його уряд.

Останнім спікером Палати представників, який побував на Тайвані, був республіканець Ньют Гінгріч - це сталося 1997 року.

Спікерка Палати представників, за американською конституцією, - третя за рангом посадова особа в країні, яка обійме посаду президента, якщо сам президент і віцепрезидент не зможуть виконувати свої обов'язки.

Автор фото, Getty Images

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Завдання цьогорічного турне країнами Азії - "продемонструвати непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні", написала Пелосі у себе в твіттері.

У заяві пресслужби Пелосі, опублікованій у неділю, йдеться, що цей тур включає візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії і буде зосереджений "на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному управлінні в Індо-Тихоокеанському регіоні".

В рамках візиту будуть також порушені теми торгівлі, кліматичної кризи та прав людини. У заяві не йдеться, чи це вичерпний список зупинок у дорозі.

Китайські офіційні особи вже обурювалися з приводу "дипломатичної взаємодії" між Тайбеєм і Вашингтоном. У квітні острів несподівано відвідали шість американських конгресменів.

США офіційно підтримують відносини з Китаєм і не визнають Тайвань незалежною державою. Незважаючи на це, Вашингтон підтримує "міцні неофіційні відносини" з Тайванем і надає йому військово-технічну допомогу.

Усю свою 35-річну кар'єру у Конгресі демократка Ненсі Пелосі активно критикувала Китай. Вона засуджувала порушення прав людини, зустрічалася з китайськими дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв розстрілу протестувальників 1989 року.

Спочатку Пелосі збиралася відвідати Тайвань у квітні 2022 року, але візит відклали після того, як у неї виявили коронавірус. Пелосі відмовилася обговорювати деталі поїздки, яка, можливо, відбудеться у серпні, але минулого тижня заявила, що "важливо продемонструвати підтримку Тайваню".

Президент Джо Байден заявив, що американські військові вважають візит Пелосі до Тайваню "не дуже гарною ідеєю на цей момент".

У складі делегації Пелосі - провідні члени Палати представників: Грегорі Мікс, Марк Такано, Сьюзан ДельБене, Раджа Крішнамурті та Енді Кім.