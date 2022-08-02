Прах правителів мая перетворювали на спортивні м'ячі. Навіщо?

Ванесса Бушлютер

BBC News

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Brooks Kraft via Getty Підпис до фото, Нащадки мая намагаються відродити гру з м'ячем

Деяких правителів мая могли спалювати, а їхній попіл змішувати з каучуком для виготовлення м'ячів, які використовуються для гри в пелоту, каже археолог.

Спалені людські останки, виявлені на руїнах міста мая, стали основою для нової теорії про обряди смерті стародавньої цивілізації.

Археолог Хуан Ядеун Анхуло висунув цю гіпотезу після того, як знайшов урни з людським прахом, каучуком і корінням у храмі мая в Мексиці.

Пелота є одним з найстаріших командних видів спорту.

Ядеун, археолог з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), вивчає нещодавно відкритий склеп під Храмом Сонця на розкопках у Тоніні на півдні Мексики.

У підземному склепі та його передпокої археологи знайшли 400 урн із сумішшю людського праху, вугілля, каучуку та коріння рослин.

Автор фото, Reuters

Ядеун вважає, що склеп використовували для спалювання тіл померлих під час релігійного ритуалу.

Потім попіл додавали до іншого органічного матеріалу для виготовлення важких м'ячів, які використовуються в пелоті, командній грі, в яку грали в Месоамериці тисячі років тому.

Археологічний комплекс Тоніна не такий відомий, як руїни мая в Паленке, але це вражаючий комплекс, побудований на пагорбі в джунглях Чіапаса.

Серед конструкцій, що збереглися донині, є заглиблений майданчик для гри в м'яч, де мая грали в пелоту.

Автор фото, Mauricio Marat/INAH Підпис до фото, Майданчик для гри у м'яч добре зберігся

За словами Ядеуна, різьблення на камені в ключових місцях усередині майданчика є підказками, які підтверджують його теорію.

Він каже, що різьблення свідчить про те, що трьох правителів, усі з яких померли між 722 та 776 роками нашої ери, доправили до "печери мертвих" для їхньої "трансмутації".

"Подібно до того, як єгиптяни намагалися зберегти [тіла], ми знаємо, що тут їх перетворювали в інший спосіб", - сказав Ядеун агенції Reuters.

Археолог вважає, що мая хотіли, щоб тіла їхніх правителів "перетворилися на життєву силу, щось, що стимулювало б їхніх людей", і тому переробляли їхній попіл у гуму, яку використовували для виготовлення м'ячів для гри.

"У нас є докази, що їх перетворювали на м'ячі, у класичний період м'ячі були гігантськими", - пояснює Ядеун.

Різьблений кам'яний диск, знайдений в іншому місці в Чіапасі, дає уявлення про розміри м'яча для пелоти в 6 столітті та про те, як гравці рухали його стегнами.

Автор фото, DEA via Getty