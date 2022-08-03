Актори розбомбленого драмтеатру Маріуполя вийшли на сцену в Ужгороді

1 година тому

Знищений у Маріуполі драмтеатр відновив роботу в Ужгороді. Першою виставою театру стала п'єса "Крик нації" про життя українського поета й дисидента Василя Стуса.

Підпис до фото, "Крик нації": маріупольці в Ужгороді зіграли прем'єрну виставу про Стуса

Вони знову на великій сцені – вперше за останні 4 місяці.

Актори драматичного театру в Маріуполі пережили блокаду та тікали від окупації рідного міста. Але вони вистояли та презентували глядачам нову виставу в Ужгороді. Саме в цьому місті маріупольці знайшли прихисток. Біженців прийняли в місцевому музично-драматичному театрі. Першою виставою театру стала п’єса “Крик нації” про життя українського поета й дисидента Василя Стуса.

16 березня російські війська скинули потужні бомби на драмтеатр у Маріуполі. У цей час в приміщенні ховалися близько тисячі місцевих жителів, серед яких жінки, діти та літні люди.

Знімальній групі BBC News Україна актори розповіли про рідний театр у Маріуполі та нову постановку.