Росія визнала "Азов" терористами. Пелосі прилетіла на Тайвань. Зброя для ЗСУ. Теленовини BBC
У випуску 2 серпня:
- Російський верховний суд визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність на території Росії. Що це означає і чи полонених азовців тепер буде важче визволити з неволі?
- Дружини азовців вимагають повернення бійців та покарання за трагедію в Оленівці.
- США оголосили про чергову партію допомоги, а Німеччина продасть Україні сотню гаубиць PzH 2000. Наскільки західна зброя змінює ситуацію на фронті і чи достатньо її для контрнаступу? Репортаж кореспондентів BBC.
- Американська спікерка Ненсі Пелосі таки прибула на Тайвань - попри протести та погрози Пекіну застосувати силу. Наскільки далеко може зайти Китай із втіленням погроз? Про це говоримо з доцентом Київського університету ім. Т.Шевченка Віктором Константиновим.
- В Афганістані вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана Завахірі. Про це повідомив президент США. Розповідаємо подробиці.
- Загострення на Балканах. Як Сербія та Косово опинилися на межі війни? Аналізує балканський оглядач Борис Варга.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.