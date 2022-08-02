Росія визнала "Азов" терористами. Пелосі прилетіла на Тайвань. Зброя для ЗСУ. Теленовини BBC

1 година тому

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