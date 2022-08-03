Зірка "Мільйонера з нетрів" зупинив вуличну бійку в Австралії

1 година тому

Автор фото, Reuters

Британський актор Дев Патель успішно зупинив ножову бійку в Аделаїді на початку цього тижня, підтвердили його представники.

Актор, який зокрема знявся у фільмі "Мільйонер з нетрів", став свідком бійки в Аделаїді в понеділок, 1 серпня.

За повідомленнями, чоловік і жінка сварилися на вулиці та в магазині, й чоловік отримав ножове поранення в груди.

Речник Пателя сказав, що актор "діяв за своїм природним інстинктом". Очікують, що поранений чоловік виживе.

"Ми можемо підтвердити, що ввечері в Аделаїді Дев Патель і його друзі стали свідками жорстокої сварки, яка вже точилася біля магазину", - повідомили BBC News представники Пателя.

"Дев діяв за своїм природним інстинктом, щоб спробувати заспокоїти ситуацію та припинити бійку. Їм, на щастя, вдалося це зробити, і вони залишилися на місці до прибуття поліції та швидкої допомоги", - кажуть вони.

Поліція Південної Австралії повідомила, що поліцейських викликали близько 20:45 (за місцевим часом) після повідомлень про бійку чоловіка та жінки на вулиці.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Пара продовжувала битися на сусідній станції технічного обслуговування, де свідки намагалися припинити бійку, перш ніж жінка нібито вдарила чоловіка ножем у груди.

32-річному чоловікові з Гленгоурі лікарі швидкої допомоги надали допомогу на місці події, перш ніж його доставили до Королівської лікарні Аделаїди.

У заяві команди Пателя йдеться: "У цій ситуації немає героїв, на жаль, цей конкретний інцидент підкреслює більшу системну проблему маргіналізованих членів суспільства, до яких не ставляться з гідністю та повагою, на які вони заслуговують".

"Сподіваємось, що той самий рівень уваги ЗМІ, який ця історія отримує (тільки тому, що Дев, як відома особа, був залучений), може стати каталізатором для законодавців, щоб проявити співчуття під час ухвалення довгострокових рішень, щоб допомогти не лише людям, які були залучені, але й спільноті в цілому", - додають у заяві.

Більш детальну інформацію про ситуацію та мотивацію ймовірної нападниці не повідомляють.

Патель відомий ролями у "Зеленому лицарі", "Найкращому екзотичному готелі Меріґолд" і стрічці "Лев", за яку він був номінований на "Оскар".