Пентагон спростовує знищення HIMARS, Китай показує зброю після візиту Пелосі на Тайвань. Теленовини ВВС
У випуску:
- Росія не знищила шість систем HIMARS в Україні, заявляє міністерство оброни США. Про використання українськими військовими західної високоточної зброї - інтерв'ю з військовим експертом Олегом Ждановим.
- Судно із українською кукурудзою в Туреччині пройшло інспекцію.
- Чи запрацює чорноморський коридор для українського зерна. Прогнози від президента Української зернової асоціації Миколи Горбачова.
- Розслідування BBС: як Росія вивозить з окупованих територій України соняшник. Розповідає співавторка розслідування Марія Коренюк.
- Повернення Пелосі з Таваню й продовження дипломатичної бурі. Китай погрожує серйозними наслідками і оголошує масштабні військові навчання.
- Про наслідки війни для психологічного здоров'я українців - інтерв'ю психологині Марти Приріз.
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