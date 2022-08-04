Вчені оживили органи свині за годину після смерті. Що значить це відкриття для медицини

37 хвилин(и) тому

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Вчені "оживили" органи свині за годину після її смерті. Відкриття, яке вчені називають проривним, може врятувати багато людських життів, тому що дасть лікарям більше часу для пересадки органів чи повернення до життя тих, хто втопився, задихнувся чи переніс інфаркт.

Експеримент проводили американські дослідники, які зуміли частково відновити функціонування органів свиней за годину після того, як у тварин зупинили серце. Це може докорінно змінити медицину, вважають вчені.

Як проходило дослідження

Об'єктом експерименту, результат якого опублікували в журналі Nature, стали близько 100 свиней. Вчені занурили тварин у стан глибокого сну, а потім зупинили їхні серця. Експеримент пройшов перевірку на відповідність етичним нормам у науці - піддослідні свині не зазнавали болю та страждань перед смертю.

Після того, як після смерті тварин минула година, їх підключили до системи, яка називається OrganEx, і протягом шести годин переливали їм у кров відновлювальний коктейль з різних хімічних речовин. Доза анестетика для свиней була розрахована так, щоб він діяв протягом усього експерименту.

Підпис до фото, Вчені у захваті від результатів дослідження, оскільки воно відкриває безліч перспектив

Через шість годин вчені розітнули органи свиней: серце, печінку та нирки. Результати розтину показали, що органи відновили деякі свої функції.

Так, у серці відновилася електрична активність, а деякі клітини серцевої тканини м'язів змогли скорочуватися. При цьому органи не функціонували так само, як і до смерті.

"Те, що мертве, не таке мертве, як нам раніше здавалося. Ми продемонстрували, що можемо ініціювати відновлення клітин на молекулярному рівні. Ми можемо переконати клітини не вмирати", - заявив один із дослідників доктор Звонімір Врселя.

Що таке система OrganEx

Систему OrganEx вже використовували в експерименті на мозку свині у 2019 році. Система закачує в мертве тіло синтетичну кров, яка не згортається і може проходити по кровоносних судинах, що руйнуються, для доставки кисню по тілу, і коктейль з 13 сполук, які переривають хімічні процеси, що призводять до загибелі клітин.

До цієї свого роду крапельниці також додається пристрій, який дозволяє ритмічно перекачувати рідину по всьому тілу, імітуючи скорочення серця, що б'ється.

Автор фото, EPA Підпис до фото, OrganEx, по суті, "обманює" організм, імітуючи справжню кров та серцебиття

Під час експерименту 2019 року вчені виявили ознаки відновлення деяких клітин мозку, але мозкові хвилі або електрична активність, яка вказувала б на повернення свідомості, при цьому були відсутні.

У 2022 році вчені адаптували технологію OrganEx для "оживлення" органів всього тіла свині.

Чому результати експерименту називають проривом у медицині

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Дослідники переконані, що той факт, що органи свині частково відновилися за годину після того, як тварину умертвили, є проривом, здатним змінити медицину.

Так, потрібно буде значно більше досліджень, перш ніж технологія зможе бути використана на людях. Але зрештою цей метод здатний збільшити кількість органів, доступних для трансплантації, і дати лікарям більше часу для порятунку життя.

Коли серце перестає битися, організму не вистачає кисню та поживних речовин, необхідних для життя. Органи збільшуються у розмірах, кровоносні судини руйнуються, а клітини - будівельні матеріали органів тіла - починають вмирати.

Досі вважали, що загибель клітин незворотна, але дослідники з Єльського університету за допомогою OrganEx усунули деякі ушкодження у клітинах органів тварин, які були мертві протягом години.

"Експеримент показав, що клітини здатні функціонувати через кілька годин після того, як вони мають бути мертвими. Це означає, що теоретично ми можемо відновити деякі функції клітин у різних життєво важливих органах і після смерті людини", - каже ще один дослідник, професор Ненад Сестан.

Наприклад, цю технологію можна використовувати для того, щоб дати лікарям більше часу для повернення до життя людей, тіла яких зазнали нестачі кисню, наприклад, тих, хто захлинувся, задихнувся або переніс інфаркт.

"Це дозволить повернути таких людей до життя через багато годин після смерті", - каже доктор Сем Парніа, директор з досліджень у галузі інтенсивної терапії та реанімації в Нью-Йоркському університеті, який назвав дослідження справді важливим та унікальним.

Крім того, ця технологія дозволить медикам довше зберігати органи для трансплантації, щоб вони могли потрапити до пацієнтів, які їх потребують, якщо ті перебувають далеко від донора.

А в подальшій перспективі вчені хочуть домогтися того, щоб померла людина, тіло якої буде "підключено" до системи OrganEx, могла стати донором і через деякий час після її смерті.