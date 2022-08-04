Ольга Качура. Чому Путін дав їй орден і як вона воювала проти України

39 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

4 серпня президент Росії дав орден Героя Росії до того маловідомій учасниці збройних формувань на Донбасі Ользі Качурі.

Її похорон у Донецьку завершився обстрілом, під час якого могли загинути п'ятеро людей, а шестеро дістали поранення. Про це повідомили представники самопроголошеної "ДНР".

Вони звинувачують в обстрілі Україну. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до обстрілу Донецька.

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни чи корпуси народної міліції невизнаних кримінальних республік, - сказав він в ефірі YouTube-програми Breakfast Show. - Всі ці вибухи [потрібні] тільки для того, щоб показати: дивіться, які звірі на тому боці, давайте більш інтенсивно мобілізуватись і йти вбивати українців далі".

ЗМІ повідомляють, що снаряди впали біля готелю "Донбас Палас", а також поряд із драмтеатром, де мало відбутися прощання з Ольгою Качурою, полковником самопроголошеної "ДНР".

На момент обстрілу церемонія ще не почалася, людей евакуювали у підвали.

Качура загинула напередодні. Вранці четверга стало відомо, що президент Росії Володимир Путін надав їй звання Героя Росії посмертно "за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку".

Качурі також надали звання "героя ДНР".

Автор фото, Getty Images

Воювала проти України

В Україні її заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі у терористичній організації.

За даними ЗМІ, її батько був генералом. Під час навчання на військовій кафедрі Донецького політехнічного інституту вона здобула спеціальність "розробник програмного забезпечення для систем наведення балістичних ракет".

До 2012 року Качура служила у МВС України, пройшла шлях від слідчого до начальника штабу Кіровського райвідділу Донецького міськуправління міліції. Звільнилася з органів у званні підполковника. Потім працювала у службі безпеки банку. Жила у Донецьку.

З 2014-го року приєдналась до бойовиків "ДНР", служила у 3-й окремій мотострілецькій бригаді "Беркут", потім командувала дивізіоном РСЗВ БМ-21 "Град" у Горлівці.

Аналіз кореспондента ВВС Іллі Барабанова

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Володимир Путін та Денис Пушилін посмертно нагородили званнями "героя Росії" та "героя ДНР" Ольгу Качуру, більш відому під позивним "Корса". Про те, що Росія має такого "героя", більшість росіян, ймовірно, дізналися тільки після новини про нагородження.

Хоча про єдину жінку, яка командує дивізіоном РСЗВ у "ДНР", російська військова пропаганда почала знімати сюжети ще взимку 2015 року.

На той час у цієї пропаганди, втім, вистачало інших героїв, на тлі яких "Корса" особливо не вирізнялася: Олександр "Батя" Захарченко, Арсен "Моторола" Павлов, Михайло "Гіві" Толстих.

Іншою була і політична обстановка. У Кремлі відстоювали думку, що на сході України відбуваються "народні повстання", російських військ там немає, тож і від усіх цих "героїв російської весни" Кремль демонстративно дистанціювався.

Польового командира Олексія Мозгового могли прийняти у державній думі лідери фракцій, але кудись вище вхід йому було закрито. Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко так і не удостоївся жодної особистої зустрічі з Володимиром Путіним, Кремль повідомляв лише про одну їхню телефонну розмову.

У 2022 році політична обстановка вже кардинально інша: Росія відкрито вторглася в Україну та Кремлю необхідні хоч якісь місцеві герої, щоб обґрунтувати свою тезу про те, що Росія захищає "свободолюбний народ Донбасу".

Коли навесні під час боїв за Волноваху загинув Володимир Жога, який змінив "Моторолу" на чолі батальйону "Спарта", то несподівано з'ясувалося, що він був "легендарним" і чи не державотворчим елементом у "ДНР".

Його батька Путін прийняв у Кремлі, а на честь Жоги почали з'являтися вулиці у російських містах.

Ще вранці 3 серпня про Ольгу Качуру не було навіть статті у Вікіпедії, а вже за місяць на вулиці її імені, можливо, житимуть люди у Білгороді чи Тамбові.